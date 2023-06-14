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社會 社會焦點 保障人權

行銷講師被起底！　幫親哥賣「性侵3歲女童影片」

▲▼權自強。（圖／翻攝自讚點子數位行銷官網）

▲權自強20年前的犯行被起底。（圖／翻攝自讚點子數位行銷官網）

記者崔子柔／綜合報導

讚點子數位行銷執行長、社群行銷講師權自強的課程每堂9000元起跳，近日他開課頻打廣告，但他的黑歷史也被挖出，就是曾替哥哥權自立架設網站，販售性侵未成年女童的影片，最小的受害人甚至年僅3歲。

商業思維學院營運總監「Leona Huang」今（14）日凌晨在臉書發文表示，近日Metoo浪潮延續、開課廣告又狂打，這個20年前的案子才會重新被大家想起。

Leona Huang表示，她明白要給每個人改過自新的機會，但前提是「他需要先付出相應的代價，甚至更努力的補償受害人與這個社會」，她認為，權並未因此付出應有的代價，並分為兩點說明。

一、很多人對這件事「未知」

Leona Huang指出，消費者在購買權自強的課程時，是信賴其個人品牌進行消費，但並不知道20多前年他曾犯的罪，終審判決時網路並不發達，就算當時有關注這件事的人，也未必能知道判決中詳細的全貌，「現在突然看到，就會覺得當事人怎麼可以沒有受過應有的懲罰，這些年用這樣的形象活在我們身邊，覺得被欺騙…」。

二、以現在的價值觀及法律來看，當事人的行為被輕判了

Leona Huang表示，該案很多受害者是未成年，判決書中提到有9位，而年齡最小的僅3歲，都在非自願的情況下被性侵且被拍成影片販售。

Leona Huang指出，權自立被判10年，相比近年的李宗瑞則是被判39年還要罰1千多萬，「實在差太遠」，而權自強協助去架設網站、拷貝光碟、販售與散佈影片的行為只被判了有期徒刑一年，緩刑三年。

Leona Huang說，她理解適用當時的法條規定，法官依法裁判沒有問題，但用現在的法律和價值觀來判斷真的會覺得「被輕判」，也相信部分人會跟她有相同感受，「這是一個我們所有的過往都有機會被翻出來被審視、被檢驗，甚至到我們離世後這些資料依然會留在人間供人檢閱、評價的時代」，她認為，如果選擇要成為公眾人物並以此為生，有這麼多雙眼睛在審視一個人如何彌補過去過錯的情況下，「如果有一些污點與瑕疵真的都需要付出比以往更多努力才能稍稍平反一些形象。所以還是古人那句勸世老話『若要人不知，除非己莫為』」。

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