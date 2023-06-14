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別白跑！　桃園「中庄吊橋」封3天

▲桃園市大溪區中庄吊橋春節前夕開放啟用，中庄吊橋可提供遊客走訪大漢溪兩岸參訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中庄吊橋可提供遊客走訪大漢溪兩岸參訪。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者黃聖庭／桃園報導

桃園市新景點「中庄吊橋」自19-21日辦理主索固索器減振裝置第二階段安裝工程，採封橋方式施工。桃園市政府水務局表示，此項工程為了減少背拉主索風振，提供居民及使用者妥善舒適之休憩空間。

▲桃園市大溪區中庄吊橋春節前夕開放啟用，造型優雅的吊橋可提供遊客走訪大漢溪兩岸參訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「中庄吊橋」位在大溪區，串聯大漢溪兩岸觀光景點，全長約419公尺、寬2.5公尺的自行車人行吊橋，也是目前全國最長的懸索式吊橋，於今年1月20日啟用。吊橋結構造型優美，成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡的新地標。

「中庄吊橋」民眾可漫步橋上欣賞中庄調整池壯闊水景與大漢溪河階的地質景觀，眺望大漢溪河流之美，而吊橋也串聯大漢溪左岸大嵙崁景觀土丘、親水園區、中庄調整池及右岸山豬湖生態園區、月眉人工濕地等景點，因吊橋長度較長，加上位處風力旺盛的河谷地形，所以強風與主索間會產生風振聲，雖結構安全無虞，然為減少民眾恐慌改善此情形，將進行優化工程，在連接主索的4根塔柱的左右兩邊，加裝12組固索器減振裝置，減少主索風振情形。

水務局表示，為使風振情形降至最低，採二階段安裝，第一階段已於5月15-19日止完成左岸試裝，經成效評估測試目前左岸已無摩擦風振聲音，故自6月19-21日止，辦理第二階段右岸固索器減振裝置安裝作業，另考量地區風力及安裝風險，將於安全狀況下加速施工，將工期壓縮至最短，減少封橋施工期間暫時無法使用之不便，為此可提升施工期間民眾及人員之安全，同時減少施工期程，施工期間造成不便敬請見諒。

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