憂國民黨2024「三輸」　邱毅：侯友宜眼前只有兩條路

▲國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜代表國民黨投入2024總統大選，近日卻因幼兒園餵藥案被轟的滿頭包。對此，前立委邱毅分析，這種情勢的發展必須設定停損點，否則最後陷入負面效應的惡性循環之中造成三輸局面，因此侯友宜必須做出抉擇，擺在眼前的只有兩條路。

邱毅說，一個幼兒園的餵毒事件，就使侯友宜和他的團隊打出了原形，蠟燭兩頭燒還能撐多久？因此要設停損點，否則只會使原本積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘強化他參選到底的決心，更使藍營支持者認定侯友宜不堪大任，整合因此困難。最後陷入負面效應的惡性循環之中，變成大選輸、立委輸、選後市長被罷免，也輸，國民黨自此走入歷史。

邱毅認為，魚與熊掌不可兼得，侯友宜可以辭新北市長，全力以赴投入大選，展現破釜沉舟的決心，並整頓幕僚團隊，強化與黨中央、立委候選人的縱向橫向聯繫，發揮協同作戰的綜效，或是回防新北市，向國民黨主席朱立倫坦言必須放棄大選，請國民黨中央另擇他人，或組成戰鬥團隊。因為時間只剩下半年，沒有新手上路的試驗期，但朱立倫絕不可自己披掛上陣，否則又掉進換柱2.0的魔咒，未戰先敗。

幼兒園餵藥案持續延燒，新北市議會13日安排教育局、衛生局進行專案報告，依照目前議程安排，只邀請了教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席報告，沒有侯友宜，最終侯友宜是否出席，引來各界關注。