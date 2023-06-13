　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂國民黨2024「三輸」　邱毅：侯友宜眼前只有兩條路

▲▼侯友宜 中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長侯友宜代表國民黨投入2024總統大選，近日卻因幼兒園餵藥案被轟的滿頭包。對此，前立委邱毅分析，這種情勢的發展必須設定停損點，否則最後陷入負面效應的惡性循環之中造成三輸局面，因此侯友宜必須做出抉擇，擺在眼前的只有兩條路。

邱毅說，一個幼兒園的餵毒事件，就使侯友宜和他的團隊打出了原形，蠟燭兩頭燒還能撐多久？因此要設停損點，否則只會使原本積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘強化他參選到底的決心，更使藍營支持者認定侯友宜不堪大任，整合因此困難。最後陷入負面效應的惡性循環之中，變成大選輸、立委輸、選後市長被罷免，也輸，國民黨自此走入歷史。

邱毅認為，魚與熊掌不可兼得，侯友宜可以辭新北市長，全力以赴投入大選，展現破釜沉舟的決心，並整頓幕僚團隊，強化與黨中央、立委候選人的縱向橫向聯繫，發揮協同作戰的綜效，或是回防新北市，向國民黨主席朱立倫坦言必須放棄大選，請國民黨中央另擇他人，或組成戰鬥團隊。因為時間只剩下半年，沒有新手上路的試驗期，但朱立倫絕不可自己披掛上陣，否則又掉進換柱2.0的魔咒，未戰先敗。

幼兒園餵藥案持續延燒，新北市議會13日安排教育局、衛生局進行專案報告，依照目前議程安排，只邀請了教育局長張明文、衛生局長陳潤秋出席報告，沒有侯友宜，最終侯友宜是否出席，引來各界關注。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台南警性騷女房仲！摸腰換簽約再「含稅」　遭2大過免職
周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌怒批下流：直接提告
快訊／新北12名幼兒尿液檢驗結果出爐
資深歌手高雄離世！享壽68歲　心臟3血管堵塞
這3天雨最大！　端午連假天氣曝
吃4.3星名店雷爆！　假造客人筆跡「加菜逼付錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌怒批下流：直接提告

賴清德搶年輕票有盲點？　周玉蔻獻策：把他帶到群眾去

憂國民黨2024「三輸」　邱毅：侯友宜眼前只有兩條路

遭控性騷慣犯　張宇韶回應了

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌怒批下流：直接提告

賴清德搶年輕票有盲點？　周玉蔻獻策：把他帶到群眾去

憂國民黨2024「三輸」　邱毅：侯友宜眼前只有兩條路

遭控性騷慣犯　張宇韶回應了

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

張育成最快6月底歸隊大聯盟　下周再重啟復健賽

張育成因二次傷害歸隊再度延遲　拚6月底重返大聯盟

張宇韶、朱凱翔皆遭控性騷擾　黃揚明宣布：不與他們同台直播

餵藥案持續延燒　矢板明夫：侯友宜團隊危機處理不合格

5大提升工作專注度建議　「早上」效率最高，先處理高報酬機會

香港腳症狀這3種最常見！4大類型一次看　醫曝治療不復發訣竅

台中最強排骨麵！湯頭濃郁＋肉塊輕咬骨肉分離　三重也能吃到

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

蜜蜂突飛進廚房越聚越多　女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

網友控陳其邁25年前疑涉不當解僱　深夜悄刪文

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

張宇韶遭控性騷　媒體人：至少20女性投訴

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

前外交官被控性侵　波蘭駐台辦回應了

朱學恒涉性騷　他曝藍老虎兩顆牙被剪

遭控性騷　張宇韶沈寂10天道歉了

遭控性騷慣犯　張宇韶回應了

更多熱門

相關新聞

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

家長見幼師刺青氣炸！怒轟：憑什麼教孩子？

不少人會將有意義的人事物以刺青的方式留在身上，不過近日一名家長指控，他在家附近的超市偶遇兒子的幼兒園老師，卻發現對方手臂、小腿都有刺青，讓他直呼「快嚇死了」、「憑什麼在這種單純的環境教孩子？」更揚言要檢舉。貼文一出，引發網友一面倒砲轟。

林豐裕對幼兒園案件進展堅決澄清

林豐裕對幼兒園案件進展堅決澄清

「侯友宜應去市議會專案報告」　黃暐瀚：未必得分但能止傷

「侯友宜應去市議會專案報告」　黃暐瀚：未必得分但能止傷

綠要侯專案報告　柯也喊面對問題

綠要侯專案報告　柯也喊面對問題

「侯友宜屋漏偏逢暴風雨」　羅智強苦勸：先回防新北市政

「侯友宜屋漏偏逢暴風雨」　羅智強苦勸：先回防新北市政

關鍵字：

幼兒園餵藥案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

行李放博愛座被公審！她PO車廂照反擊喊告

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面