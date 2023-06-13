鄭家純酸朱學恒「1動機」告發自己！律師也勸：不要玩這種無聊遊戲

▲鄭家純評論朱學恒「告發自己」舉動。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

日前被台北市議員鍾沛君揭發涉嫌性騷擾的名嘴朱學恒，12日在個人臉書粉專PO文，自稱已遞狀向台北地檢署「告發」自己、願主動面對司法調查。對此，「雞排妹」鄭家純直言，朱學恒的舉動只是在提供粉絲護航他的藉口，讓國民黨支持者去情勒鐘沛君，「不然要告發自己，怎麼等到現在才請律師處理？」

鍾沛君8日出面指控，朱學恒去年8月在一場聚會上對她強摟強吻。事後，朱學恒稱自己喝到斷片，不記得做過什麼，但願向鍾道歉，並無限期停止公眾活動。不料，朱學恒12日又在臉書貼出刑事告發狀，稱自己上午已赴北檢告發自己，願意承擔所有法律責任及後果。

▲朱學恒遭爆強吻鍾沛君。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

鄭家純12日在臉書發表看法，認為朱學恒的舉動只是在提供粉絲護航的藉口，然後賭國民黨支持者去情勒鐘沛君，「不然要告發自己，怎麼等到現在才請律師處理？」另外，她還發現，朱學恒該篇貼文底下一片加油應援聲，讓她相當不解，「是在加什麼油？希望他日後性騷擾別人被爆料再勇於承擔嗎？」

律師吳俊達也直言，朱學恒應該有誠意一點，直接去自首，「不要玩『告發自己』這種無聊遊戲。」至於朱學恒為何可以自首？吳俊達解釋「第一，他還是應該要主張，這是『未發覺之罪』。第二，如果有其他還沒見報的部分，也可以自首。」

▼朱學恒公布向台北地檢署遞狀「告發自己」。（圖／翻攝朱學恒臉書粉專）