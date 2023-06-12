郭台銘IG通話被打爆　限動貼「一串未接來電」喊：先不要用電話啦

▲同學在畢業典禮上惡作劇，透過IG連打3通電話給郭台銘，影片爆紅。（圖／翻攝自抖音）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前受邀，參加高雄師範大學的畢業典禮時，被底下的同學用Instagram打電話惡搞，事後他透過限時動態發文，高EQ的回應讓不少網友大讚。而事件發生不到1天，郭台銘再次在IG發文，貼出一大串未接來電，向粉絲喊話「抱歉最近真的比較忙，先不要打電話啦」。

抖音帳號dizziy_meme_tw近日上傳一段影片，一位參加高師大畢業典禮的學生在台下聽演講時，拿出手機點開郭台銘的Instagram的帳號，並且使用通話功能連打了3通電話給坐在台上的郭台銘，前面2電話都被掛斷，第3通則是響了2秒，接著顯示「無人接聽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下一秒鏡頭轉向台上的郭台銘，只見他伸手從後方拿起手機，一臉疑惑的看著手機螢幕，而打電話的同學則是小聲說「唉唉唉，他拿出來了，拿出來了」，影片分享不到1天，吸引超過百萬人次觀看。有趣的是，郭台銘事後在IG限時動態轉貼了同學的惡作劇影片，高EQ的回應「同學啊，下次可不可以，不要在這時間打給我」。

其他網友看了郭台銘的限時動態後，紛紛留言，「原來國民爸爸的IG真的是自己經營的」、「郭董真親民」、「同學很皮喔，郭爸很可愛」、「真的可以打通，真好」、「很幽默喔」、「我覺得這些孩子滿可愛的，不用太嚴肅看待世界，不過以後出社會不可以再這麼調皮了」。

而事件發生不到1天，郭台銘12日再次在IG發文，貼出一大串未接來電，來電時間幾乎都在24小時內，甚至11分鐘前都還有人打電話來，顯然有許多網友看了影片後，紛紛嘗試透過IG打電話給郭董，讓郭董忍不住發出限時動態，向粉絲喊話「抱歉最近真的比較忙，先不要打電話啦，歡迎大家留言給我」。

▼郭台銘12日在IG發文，貼出一大串未接來電，表示最近真的比較忙，大家先別再打電話來了。（圖／翻攝自郭台銘IG）