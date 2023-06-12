新北三峽大豹溪暴漲　醉漢堅持下水「當尿尿小童」！險被沖走　

▲ 新北大豹溪河水暴漲，有名酒醉男子堅持下水尿尿。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名酒醉男子，昨天下午不顧大豹溪已經逐漸暴漲，一旁消防人員、警方、觀光局、紅十字會人員強力勸阻，醉男堅持要下水「當尿尿小童」！果然，醉男下秒就被水沖走，後來自行脫困上岸，但所有救難人員對此都感到相當憤怒及無奈，希望民眾能夠自重，不要為了一時衝動，遺憾終身。

昨天（11日）下午3時許，新北市三峽地區降下大雨，大豹溪蟾蜍谷烤肉區附近也因山區降雨，水位暴漲、湍急，並變得十分混濁，當時20多名民眾見狀，很有危機意識的都自行上岸。

未料，有名喝醉酒民眾不顧消防人員勸阻，堅持下水小便「要當尿尿小童！」結果真的一個被水流沖走，幸好後來他自行爬上岸脫困，醉男屢勸不聽行為讓現場消防人員、警方、觀光局、紅十字會人員既感到生氣又無奈。

新北市政府消防局第五大隊長鍾世銘表示，消防局自4月1日起至6月底，均派員在大豹溪沿線巡邏，7月至9月則是每日派員駐點為確保民眾安全並劃出警戒區域，呼籲前往遊玩民眾務必遵守水安隊人員指導，尤其酒後容易導致低血糖，千萬勿下水，共同守護水域安全，如有不聽從規勸者，將依發展觀光條例第60條及第12條規定，處以新台幣1-5萬元罰緩，罰錢事小，生命安全重要。