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魚虎大作戰！羅東林業園區移除泰國線鱧等外來種魚類331尾

▲▼羅林業文化園區貯木池除魚虎等外來種魚類大作戰，釣到63.5公分長大尾魚虎（上圖）！。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲羅林業文化園區貯木池除魚虎等外來種魚類大作戰，釣到63.5公分長大尾魚虎（上圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

釣到大尾63.5公分長魚虎！羅東林管處為移除林業文化園區貯木池內的外來種魚類，11日首次舉辦外來種魚類移除環境教育活動，邀集50位大小朋友，一起用釣竿移除威脅池內生態的外來魚種，包含泰國線鱧（63尾、平均長55公分）、吳郭魚、紅胸鰂，一共移除331尾，保護池內原生魚種如斑鱧、高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的水域生態環境。

▲▼羅林業文化園區貯木池除魚虎等外來種魚類大作戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅林業文化園區貯木池除魚虎等外來種魚類大作戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅林業文化園區貯木池除魚虎等外來種魚類大作戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東林管處表示，羅東林業文化園區貯木池與國內其他埤塘一樣面臨外來魚種入侵影響生態問題，造成原生魚種生存危機，此次委託長年關注本土魚類生態且具環境教育活動經驗的默語生態農業有限公司辦理移除外來魚種環境教育活動，在限定時間內釣到外來魚種數量最多及最大尾的前5名各可獲得獎品，第一名獎品1500元禮卷，鼓勵民眾協助移除外來優勢魚種。釣起的外來魚類，統一由委託單位集中銷毀並製成魚肥，兼顧生態平衡與經濟價值。

羅東林管處為讓參與活動民眾瞭解外來入侵種魚類影響本土水域魚類的生態環境及變化，特別於活動前進行環教展示解說，讓大家認識外來魚種，此次活動分為新手組及專業組，針對新手組透過工作坊課程讓民眾認識外來種，且為顧及親子共同參與活動的民眾，同時開設漂流木魚類手作DIY課程，讓小朋友從手作中學習魚的結構與環境的關係。專業組計有44位路亞釣高手，活動當天移除331尾外來種魚類，釣到最大尾第1名成績為63.5公分的泰國鱧(線鱧)。

羅東林管處指出，這些外來魚種如兇猛的掠食性魚種泰國鱧(線鱧)、或繁殖力強的吳郭魚、紅胸鰂，會佔領原生魚類棲地、搶奪食物、掠食小魚等，對原生生物、環境都產生嚴重的生態影響。雖然要完全清除外來魚種不容易，但活動有宣示意義，提醒民眾不要隨便放生影響生態，並珍愛原生魚種，也將評估持續舉辦類似活動的可行性。希望將來有更多的民眾共同響應生物多樣性保育，一起關心、保護生態環境。

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