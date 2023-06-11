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猛撞斑馬線上「闖紅燈行人」…現場留47m刮地痕！騎士超速下場曝光

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲高雄市和平一路、四維二路交叉路口2021年間發生超速騎士撞死闖紅燈行人事故。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市苓雅區和平一路、四維二路交叉路口2021年9月間發生一起死亡車禍！一名楊姓機車騎士行經該路段時超速行駛，撞上闖紅燈走在斑馬線上的施姓男子，由於撞擊力道猛烈，現場更留下長達43.7公尺的機車刮地痕。施男經緊急送醫搶救，仍宣告不治，日前二審判決出爐。

高雄地方法院指出，楊姓騎士2021年9月11日深夜11時30分，沿苓雅區和平一路慢車道由北往南方向行駛，該路段速限40公里，他以時速70公里以上速度超速行駛，行經四維二路交叉路口時，也未注意車輛行進行人穿越道時，若遇到行人穿越應暫停讓行人先行通過，便直接通過路口。

不巧當時一名施姓行人未注意交通號誌，正沿四維二路由東往西方向闖紅燈走在行人穿越道上，當場遭楊姓騎士撞上，人倒地不起，受有頭部鈍傷、外傷性顱內出血、右側肢體多處擦傷等傷害，經緊急送醫搶救4個多小時後，仍不幸宣告不治。

事後楊男與施男家屬達成和解，並談妥和解金額，但他卻未履行任何賠償金額，法院勘驗各項事證後，審酌他是肇事主因，施男也有過失，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失致人於死罪，判處有期徒刑8月。

楊姓騎士不服判決結果，上訴至高雄高分院表示，他雖然有超速，也有看到對方站在斑馬線旁邊的分隔島，但對方沒有要走動的意思，是他經過時施男才走出來，表示自己有遵守交通法規，但施男沒有。

高雄高分院指出，既然楊男有看到施男站在斑馬線旁的分隔島，顯然可以預見隨時可能穿越道路，但他卻沒有減速慢行，另外，道路交通安全規則中有規定，「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越、攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人、視覺功能障礙者先行通過」，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。
 

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