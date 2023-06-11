首屆「稻田運動會」端午連假登場　泥田相撲大賽掀話題

記者楊惠琪／台北報導

雲林縣大埤鄉是全台稻米產量最多的鄉鎮，有「米鄉」之稱，稻米種植面積逾5千公頃，為推廣雲林米鄉，知名甜點店虎珍堂與農業文創平台「有朝一日．西螺小農」將於端午連假6月23日大埤鄉舉辦首屆「稻田運動會」，把稻田當運動場，舉辦泥田相撲、拔河與搶旗大賽，別開生面的田間運動會，掀起討論話題。

「有朝一日．西螺小農」創辦人吳佩儒說，雲林大埤鄉人口只有1萬8000多人，稻米種植積卻超過5000公頃，產量及積都高居全國鄉市之冠，因地理位置特殊，稻米品質佳，亦稱全國最大米鄉。運動會地點則位於農委會金牌農村西鎮村，藉由運動會的形式，邀請全國民眾親近稻田，更能一覽金牌社區的特色風貌。





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▲農業文創平台「有朝一日．西螺小農」將於端午連舉辦首屆「稻田運動會」。（圖／有朝一日．西螺小農提供）

虎珍堂執行長林進誠表示，透過舉辦稻田運動會，讓全國民眾認識雲林，並且讓生活在雲林共同努力的人們產生連結，是地方創生的精隨「共好」，期盼民眾來參與後，能夠更加熱愛這片土地。

首屆「稻田運動會」包括拔河、泥田相撲、搶旗等三項競賽，另規劃「稻米田與地瓜小學堂」，以寓教於樂的學習方式，讓民眾體會台灣傳統主食的價值，以及割稻傳統體驗、稻梗手作體驗、產地餐桌品嚐在地農產品等，歡迎民眾、機關團體報名參加，活動報名費用1500元，加贈紀念T恤、毛巾，名額有限，額滿為止。

