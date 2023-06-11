「當沖獲利翻倍漲」攏係假　派出所長4天連抓2車手

▲湖內警分局逮捕前來取款的車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內警分局湖內派出所所長林信宏日前執行網站涉詐內容巡察時，發現有許多影片都連結「當沖法獲利翻倍增漲」廣告，所長點入後，詐團成員不斷鼓吹他加入VIP、代操飆股，保證獲利，所長在4、7日都請對方派員前來取款代操，當場逮捕2名車手，依法送辦。

▲警方從車手身上搜出贓證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內派出所長林信宏是在執行警察機關通報YouTube網站涉詐內容移除工作時，發現某影片下方聯結「當沖法獲利翻倍增漲」廣告，懷疑為詐騙集團所刊登，經查證後，遂與客服人員相約於4日在湖內區自強街一帶面交取款，進而逮捕車手顏男（19歲），依詐欺罪嫌移送臺灣橋頭地檢偵辦。

沒想到過了4天，又有詐騙集團聯絡所長，同樣說要上門取款代操股票，所長於是7日再約詐騙集團車手前來，當場逮捕化名國仔（19歲）的車手，同樣依法送辦。

▲湖內警分局逮捕前來取款的車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林信宏表示，最近詐騙集團取得人頭帳戶、金融卡比較不易，於是才在網路刊登投資詐騙廣告，例如之前也發現某影片下方聯結「胡睿涵飆股社團」廣告，同為詐騙集團所刊登，進一步求證胡睿涵Facebook臉書粉專正好在公開宣導，有詐騙集團假借其名義成立投資群組，胡睿涵本人並沒有成立投資群組，請投資人務必小心，不要上當。

林信宏指出，詐騙集團的手法很多，例如先請民眾加入會員、VIP，再表示有專案管道可買進飆股，並提供VIP到府取現服務，五花八門，提醒民眾要小心謹慎，不要被騙。