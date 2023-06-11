激推白醬燻雞飯卷、雙重起司海陸焗飯！　超商「5款新鮮食」開吃了

▲超商搶吃最新5款鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新鮮食來了！有超商一口氣網羅「5款全新鮮食」選擇，不僅有雙重起司烘蛋捲、白醬蕈菇蛋堡，主食類更是推出「香濃雙重起司海陸焗飯」，超濃郁奶香焗飯搭配巧達德腸、花蛤、蟳味絲，最後還撒上雙重起司，罪惡爆表，即日起於全門市開吃。

▲白醬起司燻雞飯卷吃得到滿滿內餡。

全家找來鮮乳坊打造5款全新鮮食，通通是使用單一牧場優質鮮乳入料製成，首推「白醬起司燻雞飯卷」，選用超濃郁奶油白醬搭配香濃起司絲結合炒蕈菇、煙燻雞肉等內餡，與海苔飯一起吃，口感豐富又香氣十足，還有「香濃雙重起司海陸焗飯」，同樣把桂芳鮮乳入料，添加量提升至130%，讓焗飯更加香醇濃郁，並搭配多樣主菜包括巧達德腸、花蛤、蟳味絲等，接著撒上雙重起司，每一口都能吃到濃濃奶香。

除外，還有Q彈墨西哥捲餅捲入多種菇類、特製烘蛋及紫米薏仁的「雙重起司烘蛋捲」，醬料可是超濃郁蔬食白醬搭配增量130%的新摩佐起司片、紅切達起司片，超級滿足，加碼吃「白醬蕈菇蛋堡」、「繽紛水果佐鮮乳優格」等鮮食，即日起於全門市開賣。

▲7-11開賣最新老協珍米漢堡。

另，7-11近日也首度攜手「老協珍」開賣「老協珍TOMMI米漢堡」，一口氣推出「日式燒牛」、「蔥香燒肉」2口味選擇，其中，日式燒牛米漢堡是以牛五花搭配特調日式醬汁熬煮，口感鹹香帶甜，米粒Q彈香氣十足，尤其搭配洋蔥絲吃起來更清甜，而蔥香燒肉米漢堡則嚴選上等豚肉以微辣黑胡椒調味，再加上鮮甜青蔥，每一口就像在吃古早味胡椒餅，即日起於大台北地區800間門市限定販售。