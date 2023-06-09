　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東地檢查賄會議...檢察總長宣示查賄決心　檢舉獎金最高500萬

▲「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」在臺東地檢署召開。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」在臺東地檢署召開。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台東報導

臺東地方檢察署6月 7日召開「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」。檢察總長邢泰釗與會嘉勉並表示：「純淨選舉，讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，是我們的責任。」，未來正副總統及立委選舉，要全力查察賭盤，檢舉賭盤最高可得500萬元獎金。

▲「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」在臺東地檢署召開。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」在臺東地檢署召開。（圖／最高檢察署提供，下同）

2022年地方公職人員選舉查察，臺東地檢署共計起訴 61 人、聲請簡易判決處刑1人、緩起訴 14 人、職權不起訴 37 人、提起當選無效之訴 8 人，相較 2018的起訴人數11人，增加近6倍。

另臺東縣警察局佈雷引爆率為百分之 22；臺東縣調查站佈雷引爆率百分之 71，臺東專勤隊佈雷引爆率百分之 46，在整體佈雷運用上已收到一定成效，使得這次查賄效能有所提升。

與會人員針對臺東地區2022年選舉查察，依其實務經驗及實地調研提出具體建議及策進之道，並進行交流。臺東地檢署檢察長柯宜汾介紹目前該署二合一選舉查察工作的準備情形。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示：「臺東地區於111年地方公職人員選舉查察期中評鑑時， 尚屬六個有待加強需進行專案報告的地檢署之一，在一、二、三審檢察官與臺東地檢署（主任）檢察官們齊心努力之下，最後拿出較往年數倍成長的績效，實難能可貴」。

邢總長於會中特別提醒，即將到來的正副總統暨立法委員選舉查察工作，牽涉到國際及及兩岸政治，敵對勢力可能會透過認知作戰（不實訊息）、選舉賭盤或財物賄選等方式來介入選舉，檢察機關務必與警察機關、調查機關充分合作、分工，共同維持選舉秩序，使臺灣人民能完全依其自由意志投給心目中的理想人選，而不受外在勢力不當的干擾及影響。

戴檢察長指出：「考量中央選舉與地方選舉差異性， 以及目前可能的競選態勢，選舉賭盤可能利用現有職棒簽賭及傳統六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票方式開盤，各地收單交予中大盤， 甚且輸贏之部分資金由境外介入，並視賭盤及資金狀況適時封盤，藉此影響選情。」

為有效防制選舉賭盤及境外敵對勢力藉由財物介入選舉，法務部亦將計畫祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高新臺幣 500 萬元獎金；檢舉境外勢力藉由財物介入選舉給予新臺幣1千萬元以上獎金，鼓勵民眾檢舉。

總長表示：「選舉賭盤對選舉的影響甚至大於個別賄選買票，一定要予以重視及防範，提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，產生遏止的效果」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
台灣男歌手國道打滑遭撞！　與女友夾困車內雙亡
5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！
5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4
「反正妳明天不記得」不是最噁！　朱學恒一句話讓她無法忘記
快訊／劉仕傑被控性騷　火速退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

幼兒園8學童驗出藥物殘留！　新北市府：是否餵藥由檢方認定

古家齊雷雨中打滑遭撞！與女友夾困車內雙亡　粉絲突收噩耗崩潰

5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！

台東地檢查賄會議...檢察總長宣示查賄決心　檢舉獎金最高500萬

快訊／台中30多歲女陳屍房內！手腳都瘀青　身旁留下拍痧板

先前挖出馬桶！　新竹國際風箏場又發現沖水鈕「還有女性內衣」

5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4倍

快訊／趙建銘胞弟趙建勳「腦幹出血病逝」　家屬悲痛證實

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

幼兒園8學童驗出藥物殘留！　新北市府：是否餵藥由檢方認定

古家齊雷雨中打滑遭撞！與女友夾困車內雙亡　粉絲突收噩耗崩潰

5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！

台東地檢查賄會議...檢察總長宣示查賄決心　檢舉獎金最高500萬

快訊／台中30多歲女陳屍房內！手腳都瘀青　身旁留下拍痧板

先前挖出馬桶！　新竹國際風箏場又發現沖水鈕「還有女性內衣」

5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4倍

快訊／趙建銘胞弟趙建勳「腦幹出血病逝」　家屬悲痛證實

AKIRA替台南古蹟作畫藏感人巧思　禾浩辰餵吃雞屁股喊讚

ATLUS社群意外曝光新作　P3重製版、P5戰術版提早亮相

大谷翔平化身《風雲人物》男主角　左擁右抱出現大螢幕

菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

上班補眠狂被飼主喚名騷擾　牠「超奶喵音回應」萌翻眾人

邊牧神速趕羊！空拍畫面曝「如流動沙漏」　百萬人驚呼神奇

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

新北幼兒園不當餵藥　黃偉哲提強化幼兒保護三大機制十項方案！

破27年來新紀錄　租金指數連11月上漲2%↑

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

台中5億高中生4大疑點　高大成轟夏男說謊

店員幫代收少了54萬　店長查帳短收送辦

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

快訊／台南某國小男老師墜樓！緊急送醫宣告不治

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

高雄女「車停路中央」去買菜　罰金6000起跳

花12萬整理好！神車「Dio50」塞進休旅車被偷

外送員19刀殺按摩女　更審仍判無期徒刑

誤踩油門暴衝進超商　高三女嚇呆

快訊／幼兒園遭爆疑餵毒！28名學童採樣結果公布

更多熱門

相關新聞

侯友宜週末再會面王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

侯友宜週末再會面王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

新北市長侯友宜被國民徵召參選2024年總統大位後，利用周末進行競選行程。繼高雄、屏東與台中之後，明將到台南市進行拜會，同時也將與前立法院長王金平在台南參加崑山科大見面，雙方將交換意見，此外，除了跟議會黨團座談之外，下午也會到七股了解光電產業的，預計傍晚結束台南行程。

反黑金不考慮選票！　侯友宜直喊「驚啥」：就是殺到沒

反黑金不考慮選票！　侯友宜直喊「驚啥」：就是殺到沒

學生問「兩岸立場」　侯友宜：我反台獨反一國兩制、信守中華民國憲法

學生問「兩岸立場」　侯友宜：我反台獨反一國兩制、信守中華民國憲法

快訊／致敬郭台銘！　侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　

快訊／致敬郭台銘！　侯友宜拋首政見「0到6歲國家養」　

幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

關鍵字：

臺東地檢署檢察總長邢泰釗選舉賭盤立委總統

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面