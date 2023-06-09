台東地檢查賄會議...檢察總長宣示查賄決心　檢舉獎金最高500萬

▲「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」在臺東地檢署召開。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台東報導

臺東地方檢察署6月 7日召開「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討及策進會議」。檢察總長邢泰釗與會嘉勉並表示：「純淨選舉，讓國人憑自由意志公正投票，不受外力干擾，是我們的責任。」，未來正副總統及立委選舉，要全力查察賭盤，檢舉賭盤最高可得500萬元獎金。

2022年地方公職人員選舉查察，臺東地檢署共計起訴 61 人、聲請簡易判決處刑1人、緩起訴 14 人、職權不起訴 37 人、提起當選無效之訴 8 人，相較 2018的起訴人數11人，增加近6倍。

另臺東縣警察局佈雷引爆率為百分之 22；臺東縣調查站佈雷引爆率百分之 71，臺東專勤隊佈雷引爆率百分之 46，在整體佈雷運用上已收到一定成效，使得這次查賄效能有所提升。

與會人員針對臺東地區2022年選舉查察，依其實務經驗及實地調研提出具體建議及策進之道，並進行交流。臺東地檢署檢察長柯宜汾介紹目前該署二合一選舉查察工作的準備情形。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示：「臺東地區於111年地方公職人員選舉查察期中評鑑時， 尚屬六個有待加強需進行專案報告的地檢署之一，在一、二、三審檢察官與臺東地檢署（主任）檢察官們齊心努力之下，最後拿出較往年數倍成長的績效，實難能可貴」。

邢總長於會中特別提醒，即將到來的正副總統暨立法委員選舉查察工作，牽涉到國際及及兩岸政治，敵對勢力可能會透過認知作戰（不實訊息）、選舉賭盤或財物賄選等方式來介入選舉，檢察機關務必與警察機關、調查機關充分合作、分工，共同維持選舉秩序，使臺灣人民能完全依其自由意志投給心目中的理想人選，而不受外在勢力不當的干擾及影響。

戴檢察長指出：「考量中央選舉與地方選舉差異性， 以及目前可能的競選態勢，選舉賭盤可能利用現有職棒簽賭及傳統六合彩通路，以高額賭金賭輸贏或讓票方式開盤，各地收單交予中大盤， 甚且輸贏之部分資金由境外介入，並視賭盤及資金狀況適時封盤，藉此影響選情。」

為有效防制選舉賭盤及境外敵對勢力藉由財物介入選舉，法務部亦將計畫祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高新臺幣 500 萬元獎金；檢舉境外勢力藉由財物介入選舉給予新臺幣1千萬元以上獎金，鼓勵民眾檢舉。

總長表示：「選舉賭盤對選舉的影響甚至大於個別賄選買票，一定要予以重視及防範，提供高額檢舉獎金後，每個賭客都可能去檢舉，莊家心裡就會產生壓力，使選舉賭盤難以坐大，產生遏止的效果」。