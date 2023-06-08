刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

▲馬來西亞一名女子，遭到表哥訊息騷擾多年。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太扯！馬來西亞吉隆坡有一名23歲妹子，痛訴多年來遭受表哥的騷擾，對方屢次傳訊息，要求肌膚之親，讓她不堪其擾，直到最近再也受不了，決定封鎖一切的聯繫。

根據《中國報》報導，女子在社群媒體公開和表哥的微信對話，可以看到表哥在半夜傳訊息，想和她有親密接觸，「我可以約妳嗎？別當我是表哥」，她看了傻眼至極，反問：「有這樣癢嗎？」結果表哥覺得她說話不得體，更坦言沒有辦法，「又能怎樣？也要忍也要承受啊」。

▲表哥想要有親密接觸。（圖／翻攝自中國報）

女子看表哥慾火難耐，推薦了巴生的紅燈區，沒想到被拒絕，對方表示活那麼多年，從來沒有嘗試過，也不會有第1次，顯然就是要找她。接著表哥態度一轉，突然道歉：「不該開口問妳，妳別侮辱我了，對不起」這讓她滿頭霧水，「是你侮辱我，還是我侮辱你？」

▲女子最後將表哥封鎖。（圖／翻攝自中國報）

事後，女子將表哥封鎖列為黑名單，因為過去就發生好幾次，她接受《WORLD OFBUZZ》詢問，透露表哥早在她18歲時就問過這類問題，直到現在還是在問，每次她發脾氣後，對方就會道歉，「什麼不是個好表哥、什麼內疚」，她心軟就原諒，卻讓表哥得寸進尺。她也坦言，自己家人都知道這件事，但表哥家人還不知道。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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