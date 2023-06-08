金門馬自達囂張蛇行「險撞對向機車」　遭舉發恐吊牌照...駕駛慘了

▲金門一輛馬自達在道路上瘋狂蛇行。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一輛馬自達自小客車，3日行經金寧鄉伯玉路三段中山林路段時危險駕駛，不但在道路上跨越至對向車道行駛、占用機車道，還忽左忽右蛇行差點撞上對向機車，警方接獲檢舉後，依據道路交通管理處罰條例製單告發。

金門警方指出，日前有網友透過LINE當地社群，上傳一段白色馬自達於道路上蛇行的影片，因影像上違規時間不明確，造成警方第一時間舉發困難，後經多方查證及調閱路口監視器畫面後，發現該輛馬自達是於6月3日上午5時59分許，行經金寧鄉伯玉路三段中山林路段時蛇行。

▲在地民眾指出，該段影片在當地LINE群組傳了好幾天。（圖／記者林名揚翻攝）

警方表示，該輛馬自達的的離譜行徑，已符合道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」及第43條第4項「汽車駕駛人有第1項或前項行為者，並吊扣該汽車牌照六個月」之違規行為，警方予以逕行舉發，以遏止危險駕駛的行為再次發生。

▲警方將依道路交通管理處罰條例等相關法令予以舉發。（圖／記者林名揚攝）

警方呼籲，汽機車在道路上危險駕駛行為，易釀成交通事故，危及自身及其他用路人安全，駕駛車輛時，務必遵守相關交通規則，以防制交通事故發生。