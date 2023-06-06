　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

▲▼金門 滅頂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲開吉普車看海景，金門情侶險遭滅頂 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一對情侶開著吉普車去海邊看風景，由於不熟潮汐未注意漲潮，今（6）日凌晨當發現海水潮線已漲到所停放車輛沙灘時，才驚覺不妙報案求援，由於海水急漲兩人只能站在車頂待援，消防人員抵達後，緊急以拖拉方式搶救情侶上岸，2人並無受傷，只是癱在岸上嚇傻了。

金門縣消防局指出，今凌晨00時06分接獲海巡轉報，稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車，請求救援。消防人員趕抵現場後，發現為1男1女受困車頂上，因適逢海水漲潮，車子即將滅頂。

▲▼金門 滅頂 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼消防局多次嘗試靠近，仍無法順利接近，遂改攜帶救生衣、以活餌救援方式。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門 滅頂 。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局表示，當時海水漲潮四周佈滿軌條砦，船艇多次嘗試靠近，仍無法順利接近，遂改攜帶救生衣、以活餌救援方式下艇游泳，於00時43分接近受困者，待提供民眾救生衣穿戴好後，便以拖拉方式搶救2位民眾於00時49分上岸，經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況，只是受驚過度兩人癱在岸上嚇傻了。

▲▼ 。（圖／記者林名揚攝）

▲經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局呼籲民眾，於海邊進行水上活動時，應確認現場是否為合法安全之活動區域，並掌握活動時程，並確認海水潮汐狀況，以免發生危險。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／3死1重傷！　多車連撞現場畫面曝
魔獸價碼開更高！　點名想跟這4人同隊
女警騎機車上高速公路！　國道警堅持開罰：不服可申訴
健身教練勒斃女友！　「有悔意」改判15年
高三生睡了「女友媽」！　鹹濕對話曝光：坐上來
快訊／魔獸續約有望？　雲豹執行長親自回應了
快訊／范雲告陳雪生「肚頂後背」性騷　終局之戰結果揭曉
快訊／洪智坤被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責
快訊／取消！　志明牛肉拉麵記者會不開了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市處長超貪...吃牛肉麵鵝肉報公帳　還外帶鼎泰豐小籠包拜祖先

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

告陳雪生性騷勝訴！范雲「高興不起來」　提3不解：過程實在太艱辛

伸手摸韓國直播主辯「怕她裙子飛」　黝黑男被起底是殯葬小蜜蜂

高雄式左轉！拾荒婦騎車逆闖紅燈被擊落　空瓶回收物噴滿地

南雅夜市都收攤了他還在逛　18歲男竟是「行動毒品雜貨店」

小型工程爆弊端！苑裡前鎮長劉秋東涉嫌貪污　約談到案遭聲押

走失毛孩跳上外送員機車　無植入晶片...警靠這招找到失主

服務處遭開車衝撞「警貼身保護」　網控助理先動手...李雨庭回應

法院認證人妻外遇警察前男友　夫1原因錯失200萬賠償

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

5億高中生針孔遭檢反駁　家屬等不了...公布急救照

北市處長超貪...吃牛肉麵鵝肉報公帳　還外帶鼎泰豐小籠包拜祖先

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

告陳雪生性騷勝訴！范雲「高興不起來」　提3不解：過程實在太艱辛

伸手摸韓國直播主辯「怕她裙子飛」　黝黑男被起底是殯葬小蜜蜂

高雄式左轉！拾荒婦騎車逆闖紅燈被擊落　空瓶回收物噴滿地

南雅夜市都收攤了他還在逛　18歲男竟是「行動毒品雜貨店」

小型工程爆弊端！苑裡前鎮長劉秋東涉嫌貪污　約談到案遭聲押

走失毛孩跳上外送員機車　無植入晶片...警靠這招找到失主

服務處遭開車衝撞「警貼身保護」　網控助理先動手...李雨庭回應

法院認證人妻外遇警察前男友　夫1原因錯失200萬賠償

紙碗裝「1類食物」也有問題！　熱咖啡放半小時以上小心了

打造數位台灣盾牌！北科大攜手資安院　成立關鍵基礎研發中心

快訊／桃園雲豹重建名單曝光　僅剩5球員有合約

土豪買42間房全部打通！截斷承重柱　300多戶靠幾根柱子撐著

國巨與鴻海合組國創　陳泰銘親曝有這2大優勢

美媒曝林盛恩簽約金120萬美元　紅人看好野手潛力

瑞莎體操隊國際賽勇奪12金！　小選手「披上青天白日紅國旗」站頒獎台

遊客拍巨人之手硬要「頭塞鼻孔照」　網嘆：都這樣壞的

「房子不好賣、但也沒法跌」　皇翔廖年吉：成本太高

真的是一道菜！夜市賣「爆炒鵝卵石」　吃法超驚人

台15線大園段大白天飆車！赫見長腿熱褲妹遮牌上陣　警方回應了

社會熱門新聞

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

快訊／宜蘭重大車禍！1死2命危1重傷

快訊／上班注意！　國1高架「遊覽車、轎車」追撞

即／鳳山水泥車擦撞機車　女騎士命危

雲林「立床」奇案　生母失蹤卻1動作露餡

即／Risu短網址成外流片媒介！公司道歉了

中正預校生摩鐵交纏女友媽！鹹濕對話曝光：坐上來

手搖店「摸奶69式」攬客　開幕7天招牌全拆

獨／父子同泡澡...爸爸出去講電話　6歲兒倒浴缸沒了命

「警界梁詠琪」升任所長　今媽厝派出所報到

更多熱門

相關新聞

他加LINE群慘被詐1138萬　金門每2天就有1人受騙

他加LINE群慘被詐1138萬　金門每2天就有1人受騙

金門一名年約40歲的男子加入Line投資群組後，將錢儲值入詐團指定的交易軟體，以為能大賺一波，結果發現獲利根本無法提領，對方也隨之失聯，才驚覺受騙，報警處理，但已損失1138萬元。金門警方統計，今年金門已有26人遭「假投資詐騙」，損失金額高達3602萬，近1個月有16位遭詐騙，平均每2天就有1位民眾受騙。

金門大學生騎車左轉出事了　2人送醫

金門大學生騎車左轉出事了　2人送醫

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場

醫療人文跨領域研究國際學術研討會金門登場

大陸民航機偏航金門附近空域　國防部：上海飛航情報區已告知我方

大陸民航機偏航金門附近空域　國防部：上海飛航情報區已告知我方

關鍵字：

金門滅頂吉普車

讀者迴響

熱門新聞

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

外媒曝台積電惹怒美員工！公司回應了

輝達股價衝天　全球最神祕家族賣出「獲利了結」

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

19歲騎士「超人飛姿」軋車　高速闖紅燈遭擊落亡

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面