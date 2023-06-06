金門浪漫看海險喪命！爬吉普車頂求救畫面曝　情侶嚇傻了

▲開吉普車看海景，金門情侶險遭滅頂 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一對情侶開著吉普車去海邊看風景，由於不熟潮汐未注意漲潮，今（6）日凌晨當發現海水潮線已漲到所停放車輛沙灘時，才驚覺不妙報案求援，由於海水急漲兩人只能站在車頂待援，消防人員抵達後，緊急以拖拉方式搶救情侶上岸，2人並無受傷，只是癱在岸上嚇傻了。

金門縣消防局指出，今凌晨00時06分接獲海巡轉報，稱成功海灘往昔果山海灘方向有民眾受困車內，因海水漲潮無法下車，請求救援。消防人員趕抵現場後，發現為1男1女受困車頂上，因適逢海水漲潮，車子即將滅頂。

▲▼消防局多次嘗試靠近，仍無法順利接近，遂改攜帶救生衣、以活餌救援方式。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局表示，當時海水漲潮四周佈滿軌條砦，船艇多次嘗試靠近，仍無法順利接近，遂改攜帶救生衣、以活餌救援方式下艇游泳，於00時43分接近受困者，待提供民眾救生衣穿戴好後，便以拖拉方式搶救2位民眾於00時49分上岸，經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況，只是受驚過度兩人癱在岸上嚇傻了。

▲經上岸後檢視受困2員並無任何受傷情況。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣消防局呼籲民眾，於海邊進行水上活動時，應確認現場是否為合法安全之活動區域，並掌握活動時程，並確認海水潮汐狀況，以免發生危險。