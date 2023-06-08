她一查傻眼有重複「AI寫的吧？」　白花15萬找代寫留學申請書　

▲AI人工智慧讓人們文書處理更便利，但也衍伸抄襲等爭議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

ChatGPT的出現，方便人們文書作業時間但，也運用不好可能涉及抄襲危機。陸媒報導，有學生花3萬人民幣（換算近15萬台幣））請留學機構幫忙「代寫」申請留學相關文書信，事後發現可能是AI內容，是機器人寫的。

據《澎湃新聞》報導，一些知名的留學機構，可能開價上萬塊，依照學生需求幫忙撰寫英文文書，是留學中介的一項重要服務，一般文書價格在2000到5000元人民幣，包括個人陳述、簡歷、推薦信等。

報導稱，一名正在申請去英國留學的大四生沈莉，花了3萬人民幣找留學機構寫申請書，事後她出於好奇，也用ChatGPT寫一篇申請書，輸入關鍵詞，AI快速給出一篇文章。

沈莉一看驚呆了，其中一段和中介給她寫的幾乎雷同，從句式、結構、語序到內容，簡直一模一樣。她又用AI查重檢測軟體，發現有兩段查重率高達80%，結果顯示「很大機率是由AI創作」。

「真是五雷轟頂，花了三萬塊的中介費，就給我一篇AI寫的文書！」沈莉找中介討公道，對方不承認，認為毫無科學依據。

▲ChatGPT官方App開放下載後，快速衝上排行榜第一。（圖／翻攝 apple store）

陸媒《潮新聞》報導引用中國數字版權和智慧財產權研究中心主任、寧波諾丁漢大學教授陳慶佳的提醒，「用AI寫文書有一定風險，被查到不是原創的話，大學有可能退回學生的申請，申請書也沒有價值了。」

陳慶佳表示，AI查重工具有一定參考作用，存在精準度的問題，因為AI生成的文字，不是完全複製粘貼出來的，不會和原文一模一樣，所以在查重時有一定誤判的機率。

據了解，ChatGPT的開發公司OpenAI已推出AI文字檢測器工具，來辨別文字是人還是AI寫的。但OpenA表示技術尚未成熟，有約9%的作品被誤判。有機構研發了第三方檢測工具，如GPTZero、DetectGPT，已被部分海外高校納入使用。

許多業內人士表示，要完全甄別文字是出自AI還是人類之手，仍有相當大的難度。「能夠對抗AI的，或許也只有AI。」