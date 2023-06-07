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工人被罰2千　「清空銀行帳戶」槓政府10年！最後敗在手速認罰了

▲▼工人挨罰2千元　竟與官署諜對諜10年！一毛錢不存最後敗給「手速」執行官。（圖／行政執行署台南分署）

▲台南工人被罰2千，槓上政府將近10年，在銀行一毛錢不存，帳戶有錢就立刻領出。（圖／行政執行署台南分署）

記者趙蔡州／綜合報導

台南永康一名31歲陳姓工人2013年因騎車未戴安全帽、不停讓行人，遭警方開罰2千元，不料他只繳了500元就擺爛，甚至為避免遭強制扣款，只要帳戶一有錢就立刻領出，不過在距離執行期限剩3個月時，他還是輸給執行官，被執行官「手速扣款」，他為了不要影響債信，決定主動把罰款連同牌照稅全部繳清。

行政執行署台南分署表示，義務人陳男2013年1月騎車行經台南中西區成功路時，因未依規定戴安全帽，以及在行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，遭警方交通大隊開罰2000元，他雖然有到交通局申請分期，但只繳了一期500元就擺爛，同時積欠的牌照稅1萬2595元也一樣逾期不繳。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳男多年來名下的銀行帳戶始終維持0元。（示意圖／記者周宸亘攝）

台南交通局、台南財政稅務局新化分局分別將案件移送行政執行署台南分署，申請強制執行，但陳男依然置之不理，完全不理會傳繳通知單。陳男為避免遭到台南分署強制扣款，只要帳戶一有錢存入，他就立刻領出，多年來名下的銀行帳戶始終維持0元。

由於今年8月27日將執行期滿，屆時債務將消滅，台南分署執行人員於3月、4月連續扣款，但均失敗，直到5月終於從陳男帳戶扣押到9980元。陳男知情後，為避免在銀行留下被強制執行的紀錄而影響債信，主動致電台南分署會繳清，但爽約2次，經執行人員密集催繳，才在本月6日把罰款連同牌照稅全部繳清。

臺南分署表示，二案多年前經南市府交通局、財稅局移送至本分署強制執行，但陳男疑刻意欠繳，多次不理會傳繳通知單，3個戶頭也始終保持淨空。執行人員今年3、4月再次追查仍是0元，在5月終於發現有9980元，立即扣押其存款，並密集電話催繳剩款。陳則爽約二次，經曉以大義，終於在昨天(6日)全部繳清。

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