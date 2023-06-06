1.6萬人陷危！烏國水壩被炸「洪水淹入80定居點」　全市進入緊急狀態

▲新卡科夫卡水壩被毀後，水庫的水淹向附近定居點，導致當地居民被迫撤離，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭6日指控俄軍炸毀赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam），導致大量河水從破口湧出，衝擊第聶伯羅河（Dnipro）周圍約80個定居點，當地1.6萬人陷入危險，當局隨後宣布新卡科夫卡全市進入緊急狀態。

據CNN報導，新卡科夫卡水壩是一個水容量高達18平方公里的水庫，比台中日月潭的水容量還多。烏克蘭聲稱，新卡科夫卡水壩被毀後，市內水位目前已上漲10公尺，洪水也開始襲擊第聶伯羅河周圍80個定居點，導致西岸有約1.6萬人身陷危險。

塔斯社援引當地緊急部門指出，當地如今已有約600棟房屋被洪水淹沒，而新卡夫卡市政府也宣布全市自當地6日中午12時起進入緊急狀態。烏克蘭官員指出，當局現已疏散700多名赫爾松市民，而他們之後將被帶到尼古拉耶夫、赫梅利尼茨基等地安置。

BBC指出，烏克蘭總統澤倫斯基在水壩被毀後怒道，新卡科夫卡水壩遭受襲擊表明了俄軍必須從烏克蘭的每一個角落被驅逐出去，「恐怖分子無法使用水、飛彈或任何東西阻止烏克蘭，我們只有勝利才能確保安全，而這場戰爭的勝利終將到來。」

澤倫斯基也表示，如今境內充滿了各種謠言，但他必須強調，即使水壩受到破壞，但所有的工作仍在運行，呼籲人們只相信官方和經過驗證的消息。俄羅斯否認了烏克蘭有關襲擊水壩的指控，反指這起「恐怖襲擊」是烏方所為。