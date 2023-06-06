音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　藍立委批：性平觀念未落實

▲國民黨立委溫玉霞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」將於6月中旬熱鬧登場，但該活動辦法說明卻稱，凡女性不著上衣、貼胸貼，即可免費領取手環免費入場，遭控「消費、歧視女性」，而協辦單位縣府勞工暨青年發展處處長則回應，這跟嘉義縣政府毫無關係。國民黨立委溫玉霞質疑，這種「不要小題大作」的心態，顯示「性平」的觀念還沒有落實。

溫玉霞表示，最近爆發許多性騷擾案，引起社會大眾對於女性權利遭到剝奪的重新討論。然而就在此刻，嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」卻以「女性不著上衣，貼胸貼，可免費入場」作為宣傳，顯現在尊重女性這一件事情上面，還有很長的路要走。

溫玉霞認為，女性當然有「不著上衣，貼胸貼」的權利，但是顯然主辦單位並非基於尊重女性對於其身體及衣著的自主權，才特別強調這一點，而是把這一點當作行銷手段，以便吸引更多慕名而來的人。由於這一個動作具有「對價關係」，當然是一種標準的「物化」女性身體、「消費」女性身體的作法。

溫玉霞指出，這件事遭到縣議員揭發後，縣長翁章梁也表示不太能夠接受，但是協辦單位縣府勞工暨青年發展處處長卻表示，這場商業活動是由一群返鄉青年為家鄉主辦的活動，希望未來能成為嘉義縣專屬的音樂季，縣府並無任何補助，場地也是主辦單位跟台糖承租，儼然跟嘉義縣政府毫無關係。

「但這樣的回答，不就跟某些長官在接獲部屬被性騷擾的投訴後，勸人『拒絕不就好了』是一樣的思維嗎？」溫玉霞批評，其中隱含著「不要小題大作」的心態，顯示「性平」的觀念根本還沒有落實，這才是整個「性平」推動的最大障礙。她強調，不經一事，不長一智，希望經過此事以後，大家都能夠更認真面對「性平」，更尊重女性。