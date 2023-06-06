　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　藍立委批：性平觀念未落實

▲▼國民黨團召開「僑委會貿易線上會議 變成挺萊豬大會 童振源濫用行政資源 離譜至極！」記者會 溫玉霞 費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委溫玉霞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」將於6月中旬熱鬧登場，但該活動辦法說明卻稱，凡女性不著上衣、貼胸貼，即可免費領取手環免費入場，遭控「消費、歧視女性」，而協辦單位縣府勞工暨青年發展處處長則回應，這跟嘉義縣政府毫無關係。國民黨立委溫玉霞質疑，這種「不要小題大作」的心態，顯示「性平」的觀念還沒有落實。

溫玉霞表示，最近爆發許多性騷擾案，引起社會大眾對於女性權利遭到剝奪的重新討論。然而就在此刻，嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」卻以「女性不著上衣，貼胸貼，可免費入場」作為宣傳，顯現在尊重女性這一件事情上面，還有很長的路要走。

溫玉霞認為，女性當然有「不著上衣，貼胸貼」的權利，但是顯然主辦單位並非基於尊重女性對於其身體及衣著的自主權，才特別強調這一點，而是把這一點當作行銷手段，以便吸引更多慕名而來的人。由於這一個動作具有「對價關係」，當然是一種標準的「物化」女性身體、「消費」女性身體的作法。

溫玉霞指出，這件事遭到縣議員揭發後，縣長翁章梁也表示不太能夠接受，但是協辦單位縣府勞工暨青年發展處處長卻表示，這場商業活動是由一群返鄉青年為家鄉主辦的活動，希望未來能成為嘉義縣專屬的音樂季，縣府並無任何補助，場地也是主辦單位跟台糖承租，儼然跟嘉義縣政府毫無關係。

「但這樣的回答，不就跟某些長官在接獲部屬被性騷擾的投訴後，勸人『拒絕不就好了』是一樣的思維嗎？」溫玉霞批評，其中隱含著「不要小題大作」的心態，顯示「性平」的觀念根本還沒有落實，這才是整個「性平」推動的最大障礙。她強調，不經一事，不長一智，希望經過此事以後，大家都能夠更認真面對「性平」，更尊重女性。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／5億高中生死因出爐　高大成：找不出死因又不認輸！
快訊／午後雷雨全面開轟！　15縣市「大雨特報」
林志玲「忘了是節目」鏡頭前痛哭！　還原對話蔡康永狀況
快訊／女警騎機車上高速公路　逆轉！警改口不罰了
快訊／5億高中生死因有矛盾！　律師：很難接受
快訊／今年最小！4歲童染流感爆「急性壞死性腦炎」　發病7天亡
警界梁詠琪高升所長！在地人煞到「可以抓我嗎」　本尊說話了
快訊／本土猴痘+18！　創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍高層嗆傅崐萁性騷案「是綠轉移焦點」　綠黨團：受害者情何以堪？

酒商包北藝打廣告沒加警語　蔣萬安要開罰

「台灣是國際社會良善力量」　蔡英文：有能力守護台海和平穩定

許崑源逝世3年…許采蓁PO「父女同台照」：爸爸一定很驕傲

音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　藍立委批：性平觀念未落實

爆民進黨議員辦公室主任涉性侵後回鍋　徐巧芯：看到他都會閃一下

南非每小時3人遭謀殺、高加索求職詐騙增　外交部示警

蔡清祥急澄清與詐騙集團關係　王鴻薇：辯駁方式等於替全綠營解套

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

成功高中「首位女畢業生」　媽陪腦麻兒就學獲頒證書

萌弟偷拿筆突聽爸跟姐告狀！　他秒轉身放回+關抽屜裝沒事

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　12分鐘完整影片曝！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

爆料抹布水煮麵被指「報復」　外送員還原當下：好處在哪

藍高層嗆傅崐萁性騷案「是綠轉移焦點」　綠黨團：受害者情何以堪？

酒商包北藝打廣告沒加警語　蔣萬安要開罰

「台灣是國際社會良善力量」　蔡英文：有能力守護台海和平穩定

許崑源逝世3年…許采蓁PO「父女同台照」：爸爸一定很驕傲

音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　藍立委批：性平觀念未落實

爆民進黨議員辦公室主任涉性侵後回鍋　徐巧芯：看到他都會閃一下

南非每小時3人遭謀殺、高加索求職詐騙增　外交部示警

蔡清祥急澄清與詐騙集團關係　王鴻薇：辯駁方式等於替全綠營解套

陳雪生性騷判賠8萬元確定　李問：黃腔立委敗壞馬祖名聲

諷羅紹齊是「科技遛鳥俠」　徐巧芯：南市府知情他是性騷慣犯

台南連日降雨挹注水庫　黃偉哲盼回穩水情持續抗旱

群光本季營收將季增雙位數　今年將推4~5款AI攝影機

松機試辦接客暫緩！逾400輛計程車圍城　工會下通牒「嗆紮營交部」

免開顱！台大雲林分院腦瘤治療中心跨團隊合作　成功摘除腦瘤

台中、彰化來回2分鐘　大肚和美橋拚2026年完工

藍高層嗆傅崐萁性騷案「是綠轉移焦點」　綠黨團：受害者情何以堪？

警處理違停遭挑釁　醉男咆哮惹事...慘遭壓制在地「我清醒了」

上周每天2.8萬人染疫「輕症達最高點」！羅一鈞：疫情延續至7月初

酒商包北藝打廣告沒加警語　蔣萬安要開罰

小林村救災「見殘忍一幕」患PTSD！他想解脫卻爆離奇事　全場鼻酸

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

詐騙犯吸金20億曬合照　蔡清祥聲明回應

女導演3619字控「性騷」　洪智坤深夜道歉

前女員工打臉性騷零容忍 顏若芳道歉

合作學者：曾柏文那台「骯髒的車」同業都知道

點名「民進黨H姓政治人物」摸胸部！　她憶被送到汽旅崩潰哭整夜

洪智坤被罵「以性交換工作」 1字回應又刪除

快訊／前辦公室主任被控性騷　陳菊震驚：不可原諒！最嚴厲譴責

被指是H姓政治人物　洪智坤深夜談性騷案：給人不好感受只有道歉

蔡英文：被封鎖極端狀況＋窮盡能源選項　再考慮緊急命令「重啟核電」

獨／北捷要說「韓語」了！今年8月上線　15個車站名單曝光

賴清德要辦性騷案有人不能碰？　郭正亮點名：他對蔡英文恩重如山

分析「侯友宜的大麻煩」　邱毅憂：選戰真的更難打

洪智坤爆性騷　柯：跟我有什麼關係？

怒揭「台大名醫爆性騷草草了事」　范雲：18年後疑下藥性侵多人

更多熱門

相關新聞

音樂祭「不著上衣」可免費　議員轟黑白來

音樂祭「不著上衣」可免費　議員轟黑白來

由天選者活動公關公司主辦，嘉義縣府勞青處協辦的「靠山發浪音樂祭」，將於6月中旬在太保市熱鬧展開，縣議員賴瓊如今天在議會總質詢指出，該活辦法說明凡女性不著上衣、貼胸貼入場，即可免費領取手環，免費入場，這是「消費、歧視女性」，對此，縣長翁章梁回應表示，「此方式不能接受」，會再進一步瞭解狀況。

翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

三總醫遭病患家屬揍　國民黨團提案修《醫療法》拒絕醫療暴力

三總醫遭病患家屬揍　國民黨團提案修《醫療法》拒絕醫療暴力

反對民眾黨團拋「行政豁免」失聯移工　溫玉霞：不應容忍非法行為

反對民眾黨團拋「行政豁免」失聯移工　溫玉霞：不應容忍非法行為

獨／藍委溫玉霞不連任　盼世代交替

獨／藍委溫玉霞不連任　盼世代交替

關鍵字：

溫玉霞發浪音樂祭翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

即／5億高中生死因出爐　檢今急傳死者母說明

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　3死1重傷

60人圍觀！屏東死亡試車2死3傷　現場畫面曝

即／5億高中生死因出爐！預計明送交中檢

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

女警騎機車上高速追攔拒檢車　國道警開罰原因曝

蔡阿嘎恐涉妨礙營業「嚴重下場曝」！

快訊／韓國網美八里遭性騷　警抓到29歲男了

開除濕機「少做1動作」白除了！　過來人全喊：超浪費電

泰「12年國民CP」要結婚了！求婚成功：我們決定永遠

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

快訊／《璀璨帝國》184億富婆中風猝逝！享壽62歲

社交好累！「3星座」天生孤僻　朋友超少也沒差

企鵝妹直播拉鍊爆開40秒　粉絲驚：裡面沒穿

更多

最夯影音

更多
戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」
鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

太妍演唱會…少時、金在中都現身！　潤娥「狂演小劇場」秀英嗨跟唱

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

牛肉麵店抹布水煮麵裝碗　老闆喊冤：當時準備換水

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

劉亮佐以為女兒會很溫柔「結果超皮！」　典典寶寶「緊抓趙小僑手吸骨頭」

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面