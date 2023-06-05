im.B詐騙案爆發後他隨即刪除對話紀錄、備忘錄　羈押抗告被駁回

▲Im.B吸金25億案，處長陳振中案發後隨即刪除手機對話紀錄。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署指揮調查局偵辦不動產借貸媒合平台im.B涉嫌詐騙案，其中處長陳振中經檢方訊問，以涉犯詐欺罪嫌且有勾串滅證之虞，聲押禁見獲准。陳振中向高等法院提出抗告，高院審理後，認為他在案發後就立刻刪除手機對話紀錄、備忘錄，顯然有滅證之虞，認定羈押有理，駁回抗告。

本案源於通緝犯曾國緯（本名曾耀鋒）主持的台灣金隆科技公司，透過借貸媒合平台im.B，向民眾宣稱自己就可以當銀行家，透過P2P平台集資借錢給有需要的人，除了可獲不動產抵押權外，還可定期收取利息賺錢。被害人被指定將錢匯入「原始債權人」的帳戶，再由金隆公司依投資人認購債權比例配息。

不過去年底開始有被害人收不到金錢，因此向檢調單位提告，經過檢調偵辦後，今年4月間發動大規模搜索行動，檢警帶回曾國緯與父親曾明祥、曾國緯女友張淑芬，以及財務主管潘志亮等4人到案後，被聲押禁見獲准。隨後處長陳振中也被帶回，並被以涉犯詐欺罪嫌且有勾串滅證之虞，聲押禁見獲准。

陳振中不服，提出抗告。但全案經高等法院審理後，認為本案搜索行動爆發後，陳振中旋即刪除手機內對話、備忘錄內容，有湮滅證據之事實；另外金隆公司經營「im.B 借貸媒合平台」之相關事項，仍待檢察官進一步勾稽比對調查，因此高院認為有事實足認陳振中有滅證及勾串共犯、證人之虞，有必要繼續羈押。高院駁回陳振中的抗告，確定羈押2個月。