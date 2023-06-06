雲林「立床」奇案！母失蹤卻1動作露餡　一個月後子慘遭打死

▲郭母失蹤不久後，床墊被直立在地板上，引起警方懷疑。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

4年前，雲林發生連環命案，郭姓男子因借錢遭拒，將媽媽打死，並在友人陳姓兄弟檔的協助下棄屍，郭姊全程目睹，卻因迷信未制止，還向警方謊報媽媽失蹤；1個月後，陳姓兄弟與郭男起衝突，失手將郭打死，郭姊也隱瞞真相。由於郭姊指認母親遺體時，沒有哀傷的神情，加上警方發現，郭母失蹤後，床墊被直立在地板上，習俗中代表人已過世，最後突破郭姊心防，連破2起命案。

「看不出姊弟倆有哀傷的感覺，他們異常冷靜。」時任雲林縣警局虎尾分局偵查隊長的李志文表示，張婦的郭姓女兒是在同年6月19日報案，說媽媽17日吃完晚餐後，出門玩寶可夢「抓寶」，就此失聯，但警方查訪時，卻看不出她跟弟弟很擔心，反而看到張婦的床墊直立在地板上。

李志文說：「郭家姊弟將床墊直立地板上，這在鄉下是家裡有人過世的習俗，但張婦才失蹤不久，他們卻這樣做，應早知媽媽不在人世。」

更離奇的是，白骨案發生後1個月，郭女又到派出所報案，說暴力集團找上門討債，弟弟被打到渾身是傷，送醫不治，但對過程交代不清。由於郭女的媽媽、弟弟接連死亡，警方認為跟她脫不了關係，於是鎖定她進行追查。

警方調查發現，34歲的郭女不堪丈夫長期家暴，選擇離婚，獨自撫養3個小孩。因感情不順，她四處求神問卜，結識開設神壇的陳男，後來帶著小孩、媽媽及弟弟投靠，與陳、陳的女友及陳弟同住一個屋簷下。

警方查訪後得知，郭男出事當天晚上7點，鄰居發現郭跪在地上遭人毆打，之後一名男子扶郭到牆邊坐下休息，後來其他人察覺屋外有動靜，隨即關上門窗。

▲郭男毆打媽媽時，姊姊坐在一旁，視若無睹，完全未制止。

李志文說：「當天監視器有錄到，郭男遭人毆打時，他的姊姊曾經探頭察看屋外狀況，與鄰居說法一致，半小時後，陳與另一名男子扶郭男上車，郭女也隨車將弟弟送醫，當晚11點多，警方就接到郭女報案。」

警方深入調查，懷疑當天帶郭男就醫的陳姓兄弟涉有重嫌。為了找出凶手，警方約談郭女到案，她卻一問三不知，直到警方出示監視器畫面才說出真相。郭女告訴警方，6月18日上午，弟弟要媽媽找人借錢幫他還債，媽媽拒絕後，弟弟就出手打媽媽，甚至罵她：「有妳這種媽媽很丟臉！」郭男認為媽媽偏心，只拿錢養姊姊跟外孫，氣得將媽媽踹打到滿臉是血，還用膝蓋撞擊她的胸口。

▲陳男（圖）開設神壇，郭姊常找他問事，對他十分信任。

一個月後，陳弟不滿郭男在房內尿尿，加上先前郭不想到夜市幫忙，在滷味湯裡丟老鼠藥、破壞生財工具，新仇舊恨交織下，陳弟持棍棒毆打郭男，陳男返家見狀，又接續賞郭巴掌，最後郭因重傷引發橫紋肌溶解，不幸死亡。

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