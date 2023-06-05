近10萬人可領3千！苗栗「敬老禮金」通過了　最快明年春節前發放

▲苗栗縣敬老禮金發放自治條例由議會審議通過，苗栗縣長鍾東錦表示，最快明年春節前可發放。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣議會5日審議通過「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」，由縣府負擔2000元、鄉鎮市公所負擔1000元，每年發放3000元給符合資格的老人，預估有近10萬名長輩受惠。苗栗縣長鍾東錦透露，最快明年春節前即可發放，讓長輩感受到應有的重視。

自治條例由縣議員楊明燁、徐功凡和羅貴星跨黨派聯合提案，經議會審查小組初審後，原本的「苗栗縣敬老三節禮金發放自治條例」，修正為「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」，今天縣議會二、三讀審查通過，議長李文斌敲下議事槌，宣佈通過「苗栗縣敬老禮金發放自治條例」。

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鍾東錦指出，敬老禮金規畫一年發放3000元，縣府負擔2000元，公所協助1000元，如果公所要加碼多發放，在自有財政狀況許可下，縣府樂見其成，同時強調，敬老禮金不會排擠其他預算，將麻煩、拜託中央，讓縣府還款速度稍微緩一點，再來苗栗的稅收逐年增加，統籌分配稅款相對增加，敬老禮金每年概算2億餘元，縣府應該可以應付，若縣議會今年11月審查明年總預算、通過敬老預算案，最快明年春節前就可以發放。

敬老禮金自治條例明定發放對象為65歲以上、55歲以上原住民，需設籍苗栗縣滿1年，根據最新統計，截至今年5月底，全縣65歲以上人口數9萬8683人，原住民55歲至64歲1276人，規畫由公所匯款至指定帳戶發放，如有必要由縣府指派專人發給。