1兆美元「發債海嘯」來了　《彭博》點出3大可能後果

▲美債危機解除，但恐怕掀起一波「發債海嘯」。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》報導，美國總統拜登正式簽署債務上限法案，避免了災難性違約，也讓財政部能夠在中斷數月後重新舉債，迅速填充國庫。不過，此舉可能掀起一波遠超1兆美元的「發債海嘯」，造成意想不到的後果，例如銀行體系流動性枯竭，短期融資利率提高，也讓許多經濟學家認為正走向衰退的經濟承受更大壓力。

報導指出，今年1月中旬達到31.4兆美元舉債上限以來，美國財政部持續使用特殊會計措施，維持所有聯邦應付款項，截至5月31日僅剩330億美元可用。該部現金餘額持續減少，6月1日已經不到230億美元，考量到聯邦政府日常收支的波動性，這個金額被專家認為少得危險。

拜登簽署法案，提高美債上限至2025年1月，讓財政部得以將現金餘額恢復至更正常水準。5月稍早，財政部預估，6月底能夠恢復5500億美元現金餘額。

美國銀行（Bank of America Corp.）估計，這一波「發債海嘯」的經濟影響，相當於聯準會（Fed）升息25個基點。而發債公告將有助投資人了解財政部擴大發債的速度。

美國財政部1日表示，計畫未來一周將3個月國債及6個月國債發行量各增20億美元。該部也已擴大4個月國債發行量，成為最新基準。