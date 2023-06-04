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懷疑女友遭乩童騙財　高雄男持刀搶3萬！求交保被打臉

▲▼ 高雄橋頭地方法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子持刀搶走3萬元遭橋頭地方法院重判7年3月。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

陳姓男子去年3月間和張姓女友交往，得知女友之前找開神壇的林姓男子祭改、作法事花了不少錢，懷疑女友遭到詐財，於是在去年6月間持刀到林姓男子住處，拿刀抵住林男腰間「我被錢逼到了，要錢」，搶走3萬元後逃逸，陳男被逮後辯稱是不滿林男假藉宗教名義斂財，還說林「自己塞錢」給他。橋頭地院審理後，依侵入住宅攜帶凶器強盜罪判他徒刑7年3月，上訴後，陳男以捐眼鏡做善事和需要照顧失智老母親為由聲請交保，但法官認為他有逃亡之虞，裁定駁回。

判決指出，陳男和張女交往後，聽女友說她幾年前曾到林男位於六龜區的神壇改運，花了一大筆錢，陳男直覺林收入可觀，於是在去年6月22日下午2時許，跑到林男的住處，頭戴毛巾及口罩潛入，還帶了一桶汽油，進屋後發現林男一人在家，於是先以右手自背後鉤住林的脖子，再持刀抵住林的腰部，恫稱「我被錢逼到了，要錢」。

陳男後來更潑灑汽油，嗆聲「到底要不要拿出來，不然要殺死你」、「要不要拿出來，不然要放火燒」，林男被逼只好乖乖交出3萬元，陳男得手後揚長而去，林男事後報警，循線逮捕陳男，並依法移送。

橋頭地院審理時，陳男辯稱，他是去找林男理論，並沒有恐嚇林男交錢，是林自己突然塞錢給他，當時他躁鬱症發作，就把錢拿走，沒也有向林男說要殺死他。

但法官認為，林男不認識陳男，怎會突然交出3萬元，陳男持刀抵住林男時，也沒有提到女友曾被林男斂財，且若是為了幫女友討公道，何必以激烈手段，將汽油灑在林男屋內，因此依侵入住宅攜帶凶器強盜罪，重判陳男徒刑7年3月。

全案上訴後目前仍在審理中，陳男也被收押迄今，陳男向高雄高分願具狀聲請具保停押，陳男表示可以用林男名義捐贈2000付老花眼鏡給各監獄，或是要他帶電子腳鐐也願意，也可以用10萬元交保，只要讓他交保回去陪伴失智母親，但法官認為他犯案情節重大，有逃亡之虞，駁回他聲請。

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