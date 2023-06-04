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大陸 大陸焦點 特派現場

告別疫情　在滬台胞開啟多彩假日模式

記者趙禕/上海報導

結束疫情、告別封控，在上海的台灣人陸續恢復以往豐富的假日生活模式，不同年齡層的人們各自找到適合自己的玩法，讓自己的魔都生涯更多彩多姿。

對於在上海的台胞奶奶、媽媽、姐姐、妹妹來說，讓生活過得更美就是最快樂的假日模式；於是由上海市台胞台屬交流促進中心主辦，瀚禧文化承辦攜同台灣姐妹會協辦的插花花藝和拍照藝術課就成了她們的首選。

▲在上海的台灣姐姐妹妹們用插花花藝和拍照藝術課享受週末時光。（圖／記者趙禕攝）▲在上海的台灣姐姐妹妹們用插花花藝和拍照藝術課享受週末時光。（圖／記者趙禕攝）

主辦方請來有著25年經驗的資深花藝匠人蒯蘭老師帶著大家一起擺弄起蘭花盆景的藝術造型，美麗的蘭花花材搭配禪意古風的陶花盆，參與活動的女士們盡情發揮創意呈現出一盆盆典雅精緻又炫麗的盆景，還迫不急待的和自己的作品合影留念。蒯蘭老師還詳細為大家介紹花材養護的技巧，讓大家可以把作品帶回家去綻放更持久的美麗。

▲資深花藝匠人蒯蘭指導大家插花技巧。（圖／記者趙禕攝）▲資深花藝匠人蒯蘭指導大家插花技巧。（圖／記者趙禕攝）
▼參與活動的女士們都全神貫注發揮創意創作自己喜歡的造型。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的女士們都全神貫注發揮創意創作自己喜歡的造型。（圖／記者趙禕攝）
▼參與活動的女士們都全神貫注發揮創意創作自己喜歡的造型。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的女士們都全神貫注發揮創意創作自己喜歡的造型。（圖／記者趙禕攝）
▼參與活動的女士們和自己的作品合影留念。（圖／記者趙禕攝）▼參與活動的女士們和自己的作品合影留念。（圖／記者趙禕攝）

活動的下半場則安排了90後攝影達人牛牛老師指導大家如何玩轉手機拍照藝術以及如何構圖；牛牛老師除了一步一步指導大家手機上拍照App的各種功能、操作方式以及不同的拍照技巧之外，還展示了幾種不同的修圖軟件，教大家怎麼把照片P的更有型、更亮麗、更能展現獨特的風格。

▲90後攝影達人牛牛指導大家手機拍照技巧。（圖／記者趙禕攝）▲90後攝影達人牛牛指導大家手機拍照技巧。（圖／記者趙禕攝）

參與活動的女士們對怎麼把自己拍的更美有著高昂的熱情，老師也逐步教大家怎麼操作；但是遇到「怎麼把身材拍的更苗條」的問題，老師只能誠實的回答：「美圖秀秀」，引來全場哄堂大笑。聽完老師的介紹，大家馬上掏出手機，對著自己的花藝作品和一起參加活動的姐妹開始實戰練習。最後捧著自己鍾愛的花藝作品回家為活動畫下完美的句號。

▲參加活動的人對怎麼把自己拍的更美熱情的提問。（圖／記者趙禕攝）▲參加活動的人對怎麼把自己拍的更美熱情的提問。（圖／記者趙禕攝）
▼大家對著自己的花藝作品和參加活動的姐妹開始實戰練習。（圖／記者趙禕攝）▼大家對著自己的花藝作品和參加活動的姐妹開始實戰練習。（圖／記者趙禕攝）
▼大家對著自己的花藝作品和參加活動的姐妹開始實戰練習。▼大家對著自己的花藝作品和參加活動的姐妹開始實戰練習。
▼參加活動的姐妹們捧著鍾愛的花藝作品心滿意足的回家。（圖／記者趙禕攝）▼參加活動的姐妹們捧著鍾愛的花藝作品心滿意足的回家。（圖／記者趙禕攝）

至於在上海的台灣青年們，倘佯在陽光下流著汗水、呼朋引伴、揮灑青春可以讓他們更快樂，所以致力於搭建兩岸青年交流平台的「HSH.海上匯」就為大家安排了一場「兩岸青年漫遊上海　蘇州河邊品長寧」騎行活動，帶著大家騎著自行車暢遊中山公園、虹橋河濱、蘇州河觀景、風鈴綠地和金庭莊園約十公里長的多個景點。這些從台灣到上海打拼的青年們，利用難得的假日和大陸青年一起歡暢交流、互相啟迪，不但可以結交新朋友，還能感受不同文化的魅力，開拓視野，共同探索上海魔都的處處精彩。

▲在滬台青以「兩岸青年漫遊上海　蘇州河邊品長寧」騎行活動度過愉快的週末。▲在滬台青以「兩岸青年漫遊上海　蘇州河邊品長寧」騎行活動度過愉快的週末。（圖／主辦方提供）

有人享受上海的靜之美、有人享受上海的動之美，也有人用付出心力、關懷社會來體驗內心的喜樂。奉賢區一群台灣青年就熱情參與奉賢區奉浦街道推動的「青苔夢想守護」項目，奉獻自己的力量參與促進智力障礙、精神障礙、聽力障礙、肢體殘疾等特殊兒童群體融入社會、健康成長、全面發展。由奉賢區台青會會長黃東榮創設的宅咖車喜店，也是奉賢區第一個「台青之家」，就成為這個項目的「奉浦街道融合教育實踐基地」；未來跟著「扭扭愛」圓夢微心願活動，孩子們可以在宅咖車喜學習購物消費等基本生活實踐，也可以親自體驗咖啡師、理貨員、服務員、洗車員等職業崗位。項目還推出「8cm2」微畫展公益咖啡杯套活動，每賣出去1杯帶限定款杯套的咖啡就會捐出1元，籌措資金在今年九月作為特殊兒童們的開學禮。

▲▼在滬台青參與奉賢區「青苔夢想守護」項目。（圖／奉賢區台辦提供）▲▼在滬台青參與奉賢區「青苔夢想守護」項目。（圖／奉賢區台辦提供）▲▼在滬台青參與奉賢區「青苔夢想守護」項目。（圖／奉賢區台辦提供）

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