　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

▲▼外媒票選網友最期待WWDC新品。（圖／翻攝自9TO5Mac）

▲外媒票選網友最期待WWDC新品。（圖／翻攝自9TO5Mac）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果年度盛會WWDC 2023即將登場，外媒對此也發起投票，統計網友們最期待新品，不過出乎意料的是，大家最期待的竟然不是iOS 17，而是可能推出的VR頭戴裝置。

根據9TO5Mac所舉辦的投票調查結果，截至目前為止，網友們最期待WWDC的發表為VR頭戴裝置，佔總票數35.73%，第二為iOS 17及iPadOS 17，佔總票數25.91%，第三名則是15吋的MacBook Air，佔總票數11.81%。

網友敲碗的第一名產品，就是蘋果傳出將在WWDC推出的VR頭戴式裝置，據傳將被稱為Apple Reality Pro。

Apple 的首款 Reality Pro 預計將是一款超高端產品，售價約為3000美元。它將採用頂級規格，包括帶有兩個 4K Micro-LED 面板的創新三顯示器配置，Reality Pro將允許用戶在 AR 和 VR 模式之間切換，該功能將成為xrOS軟體不可或缺的一部分。

據多位消息人士透露，蘋果將為開發者舉辦多場研討會，以擴大他們對xrOS的理解。這包括創建應用程式、將應用程式從 iOS 移植過去的策略、引人入勝的虛擬實境體驗的設計指南等主題。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃　在台日人發聲
專訪／三上悠亞接班人是她！　男友看A片：我會生氣
快訊／遭雞排妹點名「是你嗎？」　張宇韶回應了
《超偶》冠軍被騙！　痛曝恐怖手法
快訊／國家警報響！15縣市豪大雨特報　1地災防告警
AV影后相澤南「悲認引退真相」！　7年男友血癌亡

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

賽車元素上身！MSI與Mercedes-AMG跨界合作　限量聯名筆電奢華亮相

LINE新功能上線！「AI 自拍」生成獨特個人照片

台灣第三家店還要等！蘋果全球展店計畫曝光

iPhone螢幕將「變大變長」　蘋果三年進化一次看

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

賽車元素上身！MSI與Mercedes-AMG跨界合作　限量聯名筆電奢華亮相

LINE新功能上線！「AI 自拍」生成獨特個人照片

台灣第三家店還要等！蘋果全球展店計畫曝光

iPhone螢幕將「變大變長」　蘋果三年進化一次看

冠軍賽前「士官長」送禮！一人一雙特製球鞋盼激勵隊友

范雲還原政院「早8天」檢討性騷申訴機制　批藍「連作秀都抄作業」

小哥哥艾理球鞋甩孫生再爆衝突　三字經狂飆「恁爸打死你」　

泰山大股東景勛控龍邦幽靈增生5300萬權數　提告股臨會選舉無效

勸周迅別上《浪姐》！　那英揭「錄影暴瘦10公斤」內幕：太嚇人了

不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

巷子剩一半！違停駕駛「謎之微笑」嗆騎士　聽報警秒落跑

瑪格羅比見精緻芭比本尊驚呆　劉思慕忌妒玩偶「髮型太完美了」

蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃「在台日人發聲了」！　揭狂開100↑分店關鍵

遭嗆「性別霸凌的惡例」　曾銘宗：請鄭運鵬不要扭曲抹黑

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

3C家電熱門新聞

邊充邊用也OK！害iPhone電池短命「關鍵曝」

他PO「全黑影片」無內容音樂！點閱竟破4500萬

iPhone螢幕將「變大變長」　蘋果三年進化一次看

不愛Pixel 7a？　外媒盤點這5款CP值機種

LINE新功能上線！「AI 自拍」生成獨特個人照片

ChatGPT官方App開放下載　安裝細節一次看

升級不能「後悔」　蘋果停止簽署 iOS 16.4.1

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

Google Pixel 8現身認證網站　這規格確定沒升級

快訊／Meta最新VR+MR裝置Quest 3

MSI「賓士AMG」聯名筆電奢華亮相

AirPods不只有白色？蘋果「粉色」充電盒照片流出

台灣第三家店還要等！蘋果全球展店計畫曝光

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

更多熱門

相關新聞

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

蘋果WWDC宣傳遭網友破解密碼！　曝「VR頭戴裝置」大會揭曉

全球關注的蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）2023即將在台灣時間6日凌晨登場，今年的主題為「Code new worlds.」，按字面上翻譯意為編碼全新世界，不過現在網路上也有人破解宣傳圖，裡面暗藏一行文字為「vr headset unveiled at WWDC」，暗示將在大會中發布新的VR頭戴裝置。

台灣第三家店還要等！蘋果全球展店計畫曝光

台灣第三家店還要等！蘋果全球展店計畫曝光

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

傳蘋果頭戴式裝置將登場　外媒曝：前所未有的製造挑戰

館長單手捏爆蘋果！爬蟲類館推另類服務

館長單手捏爆蘋果！爬蟲類館推另類服務

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

估蘋果將推首款頭戴式裝置　外媒：Meta將受益

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

左左右右國中畢業了！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面