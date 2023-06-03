不是iOS 17！蘋果WWDC下週登場　外媒投票曝網友最期待產品是它

▲外媒票選網友最期待WWDC新品。（圖／翻攝自9TO5Mac）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果年度盛會WWDC 2023即將登場，外媒對此也發起投票，統計網友們最期待新品，不過出乎意料的是，大家最期待的竟然不是iOS 17，而是可能推出的VR頭戴裝置。

根據9TO5Mac所舉辦的投票調查結果，截至目前為止，網友們最期待WWDC的發表為VR頭戴裝置，佔總票數35.73%，第二為iOS 17及iPadOS 17，佔總票數25.91%，第三名則是15吋的MacBook Air，佔總票數11.81%。

網友敲碗的第一名產品，就是蘋果傳出將在WWDC推出的VR頭戴式裝置，據傳將被稱為Apple Reality Pro。

Apple 的首款 Reality Pro 預計將是一款超高端產品，售價約為3000美元。它將採用頂級規格，包括帶有兩個 4K Micro-LED 面板的創新三顯示器配置，Reality Pro將允許用戶在 AR 和 VR 模式之間切換，該功能將成為xrOS軟體不可或缺的一部分。

據多位消息人士透露，蘋果將為開發者舉辦多場研討會，以擴大他們對xrOS的理解。這包括創建應用程式、將應用程式從 iOS 移植過去的策略、引人入勝的虛擬實境體驗的設計指南等主題。