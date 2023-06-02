麵包包老公PO長文　被騙3年「曾懷疑裝病」：以為在陪她最後一段路

▲麵包包認了，罹癌全是假的。（圖／翻攝自Instagram／oanpanmano）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「麵包包」在3年前自曝罹患胰臟癌4期，在IG分享抗癌歷程，宣稱這幾年透過運動和健身，已漸漸改善身體狀況，昨（1）晚發文坦承「我謊稱自己罹癌」，認了3年來全是造假。對此，麵包包的老公兼健身教練發文，自己也被騙了，「一直到最後，我都還是相信她」。

麵包包的老公表示，到現在仍難以置信，「受傷程度絕對不低於周遭朋友及看戲的各位」，曾經懷疑過罹癌的真實性，「但又覺得懷疑一個病人很雞掰，一直到最後，我都還是相信她，一定有什麼誤會」，直到麵包包親口承認，他回想起以往相處的種種，才驚覺原來都是假的。

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麵包包老公坦言，一直以為自己是在陪對方走最後一段路，因此很多事情都以女方為主，「畢竟我以為她的人生不長了，結果應該還很長，我變成了智障」、「我現在也不知道什麼是真是假，也沒辦法相信她，只知道現在也不希望她傷害自己」、「但是，我是真的愛她，只是，我愛的人似乎死了」。



麵包包老公IG全文：

崩塌

我覺得我應該也要出來打打字說些什麼。

以教練及朋友身分認識包包，到後來令人傻眼的在一起、結婚，我一直都是打從心裡佩服她，所以發生這樣的事，即便到了現在我還是難以置信，受傷程度絕對不低於周遭朋友及看戲的各位。

我一直以為我是在陪伴她最後一段路，所以很多事我想都不想就衝了，覺得她想怎樣才是重要的，畢竟我以為她的人生不長了，結果應該還很長，我變成了智障。

（還是覺得我一定是知道的我真沒辦法，你們也被騙啊 智障）

她錯的很離譜，演的也比很多演員好，也有人質疑我，我怎麼可能不知道，我的確有懷疑過，但又覺得懷疑一個病人很雞掰，一直到最後，我都還是相信她，一定有什麼誤會，直到她親口跟我承認，我才開始回想我們的種種，原來都是假的，導致曾經有些朋友的勸言我都當耳邊風，這裡我很抱歉我曾義正嚴辭的跟你們爭執 對不起。

她毀了自己，拖累其他朋友及我連帶受罰，這是她與我該承受的，不過回到最一開始 希望她是身體健康還是不變的。

我現在也不知道什麼是真是假，也沒辦法相信她，只知道現在也不希望她傷害自己，被攻擊很正常，畢竟叫她去死的人不少，她真的是把自己逼上大怒神上不帶安全帶了。

但是 我是真的愛她，只是 我愛的人似乎死了。

對於前夫 我感到抱歉 （網友：幹你娘道歉有用喔 幹你娘不會道歉喔，我選擇道歉再被罵一次）不過或許一開始你就跟我講這些 事情也不會那麼麻煩，我們曾通電話 你告訴我不要讓她一個人，你也關心她的狀況，要我回報，回想起來的確有點白癡，我很抱歉 我以為你跟我想的一樣 在她的最後 陪著她都好。

她這樣的行為真的是生病了。

在發生這樣的事後要釐清什麼好像也不太重要，

有什麼後續要需要處理的，我們再來談。

那些密我靠腰的，剛開始還不太習慣，過了一兩天就像我媽罵我一樣，畢竟光看到表面就開幹是很平常的，但是要罵我什麼小王的，我他媽姓丁，是小丁！這不是我不要臉，而是我做出決定的當下就要必須承受的，我很抱歉

我也沒有利用她來盈利或是教課 ，好處是我為了這些病多了解很多 只是沒想到有很多事是書上網路上沒提醒的。

我是很有問題的，我也自己思考來很久，為什麼，為什麼，為什麼，為什麼的一直問自己..

但有些事情是沒有理由了。

對於Dcard的留言，我一直都是直來直往的人，有問題可以直接問我，覺得我說約見面很89 ，我只是覺得有問題就當面問我 一群人在那邊討論，不過也感謝你們 認真感謝你們

讓我知道事實 沒有你們的搜尋能力不行欸。

我很抱歉也知道妳的抱歉 重新開始妳的生活 面對攻擊是必須的 你這次就把這當作癌症 面對著爬起來。

發生這樣的事情，我很抱歉，該承擔的就承擔，你們該攻擊的就攻擊，過度攻擊的我就還手。

▼麵包包老公發文。（圖／翻攝自當事人IG）