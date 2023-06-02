外雙溪15人同日溺斃奇案！　驚傳「景美七仙女」每年123返校

▲台北市外雙溪水壩放水，造成景美女中及達人女中師生15人溺斃慘案。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

隨著時序進入炎熱夏季，不少民眾都會到溪邊或海邊戲水，連帶使溺水意外頻傳。42年前，景美女中、達人女中、大安國中共600多名師生，組隊到台北市士林區外雙溪快樂谷烤肉、戲水，就在眾人玩得不亦樂乎之際，一陣洶湧水勢無預警襲來，數百人瞬間被沖散，最終釀成15名師生罹難，現場哀鴻遍野。

時間回溯到民國70年，當時正值戒嚴時期，政府擔心學生課業被玩樂耽誤，規定學生只能參與官方主辦的「自強活動」。於是，台北市景美女中、達人女中、大安國中一群師生便選在1月23日舉辦了一場自強活動，預定前往士林區外雙溪的快樂谷烤肉，慶祝學期結束，順便來場聯誼，總計有600多名師生參加。

▲時任台北市長李登輝赴靈堂致意。

冬季的外雙溪正值枯水期，活動當天的溪水清淺冰涼，大批師生玩得不亦樂乎，嬉鬧聲四起。沒想到，上游內雙溪快濾池水壩3名負責值班的技工，為了清除水口內雜物，竟貪圖方便貿然放水，試圖用水流將週邊的垃圾沖掉；正在下游戲水的師生猝不及防，瞬間被迅猛水勢沖走，最終釀成15人罹難。

外雙溪事件死傷慘重，加上死者多數都是正值青春年華的女學生，靈異傳聞跟著甚囂塵上；據傳景美女中當時把校園某處充作臨時停屍間，之後改建為廁所，經常有人聽見說話聲，轉過頭卻不見人影；還有人說，當年喪生的「景美七仙女」，每逢事發的1月23日都會重回校園關心學妹，所以每到1月，女生宿舍總是瀰漫著陰森氛圍。

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