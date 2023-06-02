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賽車元素上身！MSI與Mercedes-AMG跨界合作　限量聯名筆電奢華亮相

▲MSI與Mercedes-AMG跨界聯名，限量版Stealth 16奢華亮相，再締電競產業新篇章。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者胡至欣／採訪報導

「揭幕！Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport」，微星科技MSI與Mercedes-AMG兩大國際品牌跨界合作，限量版聯名筆電正式亮相，質感設計與絕佳性能完美結合，成就奢華電競全新體驗。

▲MSI與Mercedes-AMG攜手打造聯名限量筆電▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲MSI與Mercedes-AMG跨界聯名推出限量聯名筆電。（圖／記者蔡明華攝；以下同）

MSI產品經理林旻宏表示，Mercedes-AMG追求的是跑車的巔峰性能，而微星輕薄電競筆電追求的是「輕薄卻高效能」，雙方理念一拍即合，於是產生了MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport。以AMG特有的月岩灰(Selenite Gray)，也就是消光灰為配色設計，視訊鏡頭區域、鍵盤空白鍵、機身後側以及背蓋腳墊印上AMG獨有的菱形花紋，「也代表了未來我們Stealth系列，除了更輕薄以外，會有更高極致效能的一個象徵。」

▲MSI與Mercedes-AMG攜手打造聯名限量筆電▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲Mercedes-AMG Motorsport標誌展現不凡之姿。

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲AMG獨有的菱形花紋。

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲按下開機鍵「發動引擎」，便能感受極速效能。

鎂鋁合金材質精密工藝打造纖薄機身，搭配16:10黃金比例的4K OLED螢幕，從外到內都有賽車元素，包括筆電背蓋、螢幕邊框，以及底部的Mercedes-AMG Motorsport標誌，更展現不凡之姿； 除了擁有絕美外型，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電的「軟實力」也與外觀相得益彰，按下開機鍵「發動引擎」，便能感受極速效能，林旻宏說：「內部的CPU、GPU都是同級裡面最好，而且它還整合了AI Artist，未來也可以做AI生成圖，提供更直觀、快速的方式來生成真實照片般的逼真圖片。」

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲獨家配件組合帶給使用者完整的奢華體驗。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport限量版聯名筆電擁有獨家配件組合，包含筆電彩盒、滑鼠、滑鼠墊、USB隨身碟、收納包、明信片和束線帶等，同樣印有MSI與Mercedes-AMG Motorsport標誌，細節滿滿，毫不馬虎，帶給使用者完整的奢華體驗。

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲▼旗艦電競筆電Raider GE78 HX搭載創新智慧觸控板。

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

除了重量級的限量版Stealth 16，在MSIology: Luxury Gaming Experience 新品發表會中，升級登場的旗艦電競筆電Raider GE78 HX也令人眼睛為之一亮，林旻宏指出：「這是智慧觸控板(Smart Touchpad)特別版，代表微星的精湛的工藝！我們把觸控板整個跟鍵盤面融合在一起，按『OFF』可以讓觸控板使用面積來到最大，或是『ON』，就能使用一些玩家或創作者常用的快捷鍵。」

▲1. 獨家周邊配件2. Commercial 14 3. Raider GE78 HX 4. Stealth 16細部特寫：開機按鍵、菱形花紋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲全新Commercial 14為商務用戶提供量身定制解決方案。

全新Commercial 14則為企業與商務用戶提供量身定制解決方案，林旻宏進一步說明：「我們有做了一些環保材質的處理，所以像鍵盤面就是屬於可回收材質，針對資安防護部分，從最底層的BIOS、NFC、智能讀卡器(Smart card reader)，還有TPM等等都具有，而且這台非常輕，只有1.5公斤，但I/O Port非常俱全。」

▲MSI與Mercedes-AMG攜手打造聯名限量筆電▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲全球筆電領導品牌MSI創新不止，再締電競產業新篇章。

疫情停擺三年後，MSI帶著多款新品強勢回歸Computex 2023，以全球筆電領導品牌之姿，展現對創新的承諾與追求極致效能的堅持，也再度締造電競產業新篇章。

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