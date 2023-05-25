MSI發表多款全新機殼、一體式水冷　全新散熱架構親民好上手

▲ 微星推出新款電競周邊。（圖／微星科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

微星科技發表全新 MAG CORELIQUID E 系列、MAG CORELIQUID M 系列一體式水冷，以及 MPG GUNGNIR 300R/300P AIRFLOW 系列中塔機殼，散熱架構全新進化，不僅在散熱效能上表現優異，身處萬物皆漲的時代，提供玩家更親民的多元選擇。

MPG GUNGNIR 300 系列機殼

MSI 全新 MPG GUNGNIR 300 系列是一款中塔型 ATX機殼，為了滿足玩家對散熱的強烈需求，在散熱風扇相容擴充性上進行全面優化設計。MPG GUNGNIR 300R 內建 4 顆 12 公分 ARGB 風扇，還可加裝 8 顆 12 公分風扇、1 顆 8 公分風扇、2 顆 6 公分風扇。此外，玩家還可向極限挑戰，搭配一體式水冷裝置後，最多可再加裝 5 顆 12 公分風扇，讓系統散熱達到極致。



面對越來越巨大的顯示卡，不僅考驗著機殼的相容性，同時，對主機板來說，也是沉重的負擔。MSI 除了在主機板上提供 PCIe 插槽強化設計外，MPG GUNGNIR 300 系列機殼，還搭載了雙向滑軌90度旋轉式支架，此獨家專利設計不僅讓顯示卡在長時間使用下，能獲得緊密、有力的支撐外，在安裝結構上，還特別設置了卡扣式顯卡水平/垂直 PCIe 支架便利設計，玩家可依不同顯卡尺寸、造型與出線位置，自由調整與選擇最合適支撐位置，進而也有利於提高主機板的使用壽命。

▲ MPG GUNGNIR 300 系列機殼。（圖／微星科技提供）

除此之外，更貼心便利的組裝設計，更有利於玩家隨時換裝擴充。MPG GUNGNIR 300 系列機殼搭載可滑動式硬碟機架，可依電源安裝以及前方水排安裝需求，快速調整位置。以及多項卡扣結構與手轉螺絲設計，讓組裝變的不擾人、更簡便，大幅提升組裝樂趣。

除了 MPG GUNGNIR 300R 以外，也推出 MPG GUNGNIR 300P 機殼，不同於 MPG GUNGNIR 300R，除了預設的 4 顆 12 公分 ARGB 系統風扇之外，為提供給喜歡安裝直立顯卡的玩家更多可玩性，在直立顯卡與主板之間，預先安裝 1 顆 8 公分風扇與 2 顆 6 公分風扇以及直立顯卡排線，可以有效協助 M.2 散熱。

MAG CORELIQUID E360 / E240 WHITE 一體式水冷、MPG VELOX 100R WHITE 機殼

MAG CORELIQUID E WHITE 系列共計 240mm 與 360mm 兩種款式可供選擇。設計靈感來自於日蝕，時間的流逝猶如流沙，結合先進散熱技術，滿足白色控玩家對性能美學兼具的多元要求。

MAG CORELIQUID E360 / E240 WHITE 系列一體式水冷，水道與水冷頭銅底之間的接觸面積作了加大設計，讓處理器進行高速運作時，也能獲得同等強度的散熱效率。除此之外，此系列也提高了鏟齒密度與高度，提高水冷系統的轉換效率，讓解熱又快又強悍。

玩家也可以透過 MSI CENTER 軟體，依據自己的喜好需求進行風扇轉速調整，不論是想要更高效率的散熱效率，亦是更安靜的使用環境，皆可控制自如。270 度可旋轉式水冷頭設計可依據玩家安裝的位置將 logo 轉正，不用再為了外觀而遷就。

MPG VELOX 100R WHITE 機殼，結構全面升級優化，除了提供充足且有效率的風流外，玩家也可依據自己需求，可再自行加裝 240 或 360 的水冷，提高系統的散熱效率。此外，MPG VELOX 100R WHITE 機殼還配置 3mm 開門式鋼化玻璃，方便玩家清潔或擴充安裝。

▲ 微星推出白色系列新周邊。（圖／微星科技提供）

軍武系列 MAG CORELIQUID M360 / M240 迫擊砲一體式水冷

隨著 DIY 市場的成熟，不論是散熱器、記憶體、顯示卡還是機殼，除了需要優異的效能、強悍的解熱能力外，外型也是玩家在選購產品時的重要指標。MAG CORELIQUID M系列水冷頭，延續迫擊砲概念設計，搭配 MSI MORTAR 系列主機板，滿滿軍武風，透過ARGB燈效與主機板進行連動控制，讓主機更顯威風氣勢。

除了外觀設計，效能結構上也有了全面升級，採用微凸銅底座設計，完全覆蓋處理器，加快導熱速度。並配置 12 條高密度分流水道，讓冷水與熱水進行快速分流，提高散熱效率，一次滿足玩家對性能與美觀雙重感受。