莫德納和中研院簽署合作意向書！向台灣人才招手「加速mRNA技術發展」

▲莫德納與中研院簽訂合作意向書，由右至左為莫德納台灣李宜真總經理、莫德納基因（Moderna Genomics）黃翊群總經理暨科學長、中央研究院唐堂副院長以及生醫轉譯研究中心吳漢忠主任。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

加速台灣mRNA技術、研究發展，中央研究院今（1）日與莫德納(ModernaTx)及莫德納台灣(Moderna Taiwan)簽署合作意向書，建立策略合作關係，雙方將結合研發與輔導資源，協助台灣的研究人才與國際最新生物醫學技術接軌，並宣布共同發起「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，徵求包含傳染病、免疫腫瘤等5大治療領域研究案，獲選者有機會和莫德納進一步合作。

新冠疫情爆發後，莫德納作為最先研發出新冠疫苗之一的疫苗公司獲得關注，且協助各國獲得良好抗疫成果，使mRNA技術廣為世人所知。台灣其實也在mRNA領域投入研究，為加速相關研究，賦能在地研發團隊，莫德納台灣總經理李宜真、莫德納基因（Moderna Genomics）總經理暨科學長黃翊群、中央研究院副院長唐堂以及生醫轉譯研究中心主任吳漢忠於今（1）日正式簽訂合作意向書，建立策略合作關係。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐堂表示，未來五年內希望結合雙方生物科技的專長與生醫製藥能量，展開深入合作，包括三大面向：一、建立臺灣mRNA創新研發平台，提供新創公司展示及交流機會；二、選定mRNA技術的前瞻性主題，共同提供資源以加速研發進程；三、提供團隊參與國際交流的機會，增加其國際化的機會。

▲莫德納台灣李宜真總經理。（圖／記者洪巧藍攝）

作為合作的第一步，且為了加速mRNA技術的發展、培植台灣生醫研究人才，李宜真宣布，莫德納台灣與中央研究院攜手共同舉辦「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，徵案領域將針對以下五大治療領域：傳染病（Infectious diseases）、免疫腫瘤（Immuno-oncology）、罕見疾病（Rare diseases）、心血管疾病（Cardiovascular diseases）、自體免疫疾病（Autoimmune diseases）。

李宜真進一步說明，這是特別給台灣團隊提案，每組獲選團體/個人可以獲得新台幣50萬元整研究支持獎金，並能夠獲得莫德納台灣的一對一業師輔導機會。如果對方有意願，也可能成為莫德納主要資助的研究計畫，未來也可能一起走到臨床研究，甚至商業化的階段。

▲莫德納與中研院簽訂合作意向書，由右至左為莫德納台灣李宜真總經理、莫德納基因（Moderna Genomics）黃翊群總經理暨科學長、中央研究院唐堂副院長以及生醫轉譯研究中心吳漢忠主任。（圖／記者洪巧藍攝）

唐堂表示，中研院在2020年底即組成首支mRNA疫苗研發團隊，並以藥品優良製造作業規範（GMP）的精神規劃建置核心設施──「mRNA先導研究設施」，以供應早期臨床試驗所需的mRNA疫苗，同時也積極延攬研發與技術的人才，加速發展mRNA技術，來應對已知及未知的疾病，「mRNA先導研究設施」預計今（2023）年底完成場域驗證，2024年開始接受產業及學研界小型試量產。

黃翊群指出，生醫產業的培植需要長期投資，期待透過產研合作畫拋磚引玉，鼓勵更多台灣科研先進加入mRNA 研究領域、開發其無限應用潛力。

2023年首屆計畫將於6月9日起正式展開，歡迎全國科研團隊踴躍參與提案，徵件活動將從活動公告日至7月31日下午5時整止，詳細競賽相關資訊會公布於中研院國家生技研究園區官方網站。