國二少女PO文「需要幫助」　他約1次就中獎！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台南46歲謝姓男子今年初想從事性交易，於是透過臉書社團聯繫上15歲的少女A，對方聲稱「需要幫助」，兩人相約以4000元為報酬發生1次性行為。後來A女懷孕，經醫院通報才揭穿此事；謝男挨告之後同意賠償10萬元，換得2年緩刑。

▲謝男與少女A相約進行性交易，後來對方卻發現懷孕了。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，謝男2023年1月23日下午3時許透過臉書社團「需要幫助嗎？小姐姐」尋找性交易對象，在看到A女發文表示「台南需要幫助」之後，主動傳訊息聯絡，當時女方自稱15歲、就讀國中二年級，於是相約以4000元為代價發生1次性行為。

謝男在當日晚間開車前往指定地點載走A女，再前往摩鐵發生性行為。後來A女因為生理期沒有來，前往醫院檢查才知道懷孕，院方也將此事通報相關單位，謝男因此吃上官司。

台南地院法官認為，謝男為了一己私慾與A女發生性行為，可能會對女方的身心健康與人格發展產生不良影響，但考量到他沒有前科，犯後態度尚可，也同意賠償10萬元並與A女的父親達成和解，最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑3個月，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。