人夫嫌不夠關心休妻　前婆婆「多打1通電話」劇情神展開

記者黃翊婷／綜合報導

高姓女子2021年2月間與蔡姓男子離婚，沒想到後來接到蔡母的道歉電話，請娘家人多擔待蔡男與林姓女子所生的孩子，她這才開始懷疑前夫婚內出軌，於是自己當起鍵盤柯南，果然發現林女在兩人離婚之前，就對外宣稱已與蔡男結婚，氣得決定提告求償80萬元，最終獲判賠償2萬元。

▲高女因為前婆婆的電話，才對前夫是否在婚內外遇起疑。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

高女在判決書中主張，和蔡男婚後感情尚稱平順，2020年下半年對方突然以「不夠關心」為由要求離婚，她嘗試挽回，但2021年1月底對方再次要求離婚，經協議後決定先分居冷靜一下，無奈還是沒有辦法挽回這段感情，只好勉強同意離婚，並於2021年2月間辦理離婚登記。

然而，在這之後高母卻突然接到前親家蔡母的道歉電話，希望高女多擔待「蔡男與林女的孩子登記一事」。高女這才驚覺前夫可能是在婚內出軌，於是自行開始蒐證，果然在林女的臉書發現蛛絲馬跡，林女在夫妻倆尚未離婚之前，就在臉書公開發表文章聲稱已與蔡男結婚，讓她大受打擊，憤而決定提告求償80萬元。

對於上述指控，蔡男辯稱，與林女交往、發生性行為都是在離婚之後，女方也是在離婚1個月後才受孕，尚未離婚之前，兩人並沒有發生性行為。

台南地院法官認為，經過診所醫師專業判斷，林女的受孕日期確實是在離婚之後，但她也的確是在蔡男離婚之前，就先在臉書發布文章聲稱兩人「結婚」，甚至多次公開使用「冒愛心的臉」表情符號互動，這部分已侵害到高女的配偶權益，最終判蔡、林兩人應連帶賠償2萬元，全案仍可上訴。