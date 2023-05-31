「聽妳聲音打手槍」她接1年電話崩潰！噁男狂擾陌生女代價曝

▲王男不斷用公共電話騷擾素未謀面的小淇，噁心說「要聽妳聲音打手槍」，讓小淇精神超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／桃園報導

一名住在桃園的40歲王姓男子，隨機在FB上看見住嘉義的女子小淇（化名）的連絡電話，竟用社區內的公共電話瘋狂騷擾，噁喊「我想和妳做愛、要聽妳聲音打手槍」，小淇1年來接電話接到崩潰，憤而報警抓人。王男被法院依跟蹤騷擾罪，判處拘役55日，可易科罰金55000元。

這名40歲王姓男子住在桃園，在臉書上亂逛時，得知了小淇的連絡電話，2021年10月29日，他竟用社區內的公共電話撥打給小淇，小淇接聽後，卻聽見陌生男子重複稱「我想和妳做愛」，她嚇到直接將電話掛斷。

而2022年3月7日，王男再度打給小淇，並且詭異說想當面找小淇並向她道歉；5月17日深夜，小淇又接到同樣的電話，她問對方是誰、為何要一直打電話給她，並怒斥不要再這樣，沒想到對方說「我是劉XX，我忍不住想打給妳，要聽妳聲音打手槍」。

同年年底，小淇又接連接到2通王男的來電，不斷喊「想妳啊、想和妳做愛」，她又崩潰又害怕，忍無可忍之下向嘉義警方報案。

警方查出王男真實身分後將他逮補，檢察官依跟騷法將他起訴，法官發現他在2021年9月至11月就有相同行為，經桃園地檢署為不起訴處分，但王男卻不知悔改，還隨機打電話騷擾素未謀面的女子，桃園地院審後考量他坦承犯行，依跟蹤騷擾罪處拘役55日，可易科罰金，仍可上訴。