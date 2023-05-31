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妻懷孕後不給碰！人夫忍「無性生活30年」崩潰求離

（示意圖／翻攝自Pexels）

▲新竹男與妻子30年沒有性生活後訴請離婚。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

新竹一名人夫婚後因個性差異、性事及子女養育方式等諸事不合，頻繁與妻子發生爭執，對方不僅吵著要離婚，還時常把他鎖在門外，加上女方曾說不喜歡小孩，2人發生性行為之次數屈指可數，直到婚後第8年才有了孩子，之後夫妻性生活就此中斷，至今已長達30年，讓他實在忍無可忍，決定向法院訴請離婚。

根據判決書，人夫主張，兩造於民國73年12月24日結婚，婚後因個性差異、性事及子女養育方式等諸事不合而頻生爭執，被告時常吵著要離婚，且時於爭執之際將其鎖在房門外，冷戰長達數日或月餘，又妻子婚後表示不喜歡小孩，2人發生性行為之次數屈指可數，直至結婚近8年之久，她才願意生孩子。

原告指控，自女方懷孕後，夫妻性生活亦就此中斷，且自子女4歲時起即分房而居，兩造雖同住一屋簷下，實已無互動而形同分居，自己無法忍受，遂於102年6月20日提出離婚，然被告卻不願答應離婚，僅願簽訂分居協議書，迄今已近10年，期間彼此完全無任何言語交流，顯見2人婚姻關係已生難以回復之重大破綻。

人妻辯稱，原告曾因撥打色情電話遭詐欺，損失高額金錢，又男方於婚姻關係中與大陸女子有婚外情，並育有1子，且先後匯款人民幣17萬元、14萬元及8萬元給小三，顯見原告係主動外遇之一方；再者，原告於102年6月20日自行提出分居，並搬離兩造共同住處，對方既屬單方面可歸責之一方，自不得主張離婚。

新竹地院審酌，婚姻生活貴在夫妻彼此身心合一，然兩造分居至今已歷時近10年之久，顯非正常夫妻相處之道，雙方徒有夫妻之名而無夫妻之實，與夫妻以共同生活、同甘共苦、共創幸福家庭生活之本質相悖，故兩造欲自對方獲得婚姻生活之安全、幸福及圓滿，無異緣木求魚，最終判准2人離婚；可上訴。

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