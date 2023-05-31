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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猛切掠過飛機前方！　五角大廈：中國戰機「挑釁」美軍偵察機

▲▼美方釋出影片指控中國戰機挑釁。（圖／翻攝推特@INDOPACOM）

▲一架中國殲-16猛然飛到前方，造成機尾亂流，導致美軍RC-135偵察機受到干擾。（圖／翻攝推特@INDOPACOM）

記者吳美依／綜合外電報導

五角大廈30日表示，一架中國戰鬥機在美軍偵察機附近進行「不必要的攻擊性」操作。根據美國印太司令部（INDOPACOM）釋出影片，一架中國殲-16猛然切到前方，造成機尾亂流，導致後方的美軍軍機劇烈晃動，明顯受到干擾。

美方宣稱，中國軍機近期行為日益危險。美國印太司令部表示，本事件5月26日發生在南海國際空域，美軍波音RC-135正在進行「安全及例行性的任務」，卻被迫穿越中國戰機的機尾亂流，「美國將繼續在國際法允許的任何地方，安全與負責任地飛行、航行並行動。」

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應，美國長期以來「為了近距離偵察中國，頻繁部署飛機及船艦，這對中國的國安構成嚴重威脅。中國敦促美國停止此類危險挑釁，停止把責任推給中國。」他還說，北京將「繼續採取必要措施，堅決捍衛主權及安全，並與區域國家合作，堅定捍衛南海的和平與穩定。」

此前，中國拒絕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提出、在本周新加坡「香格里拉對話」亞洲安全會議場邊會談的要求。一名美國高級國防官員匿名透露，2021年以來，北京已經拒絕或不回應十多次的五角大廈談話要求，而類似接觸對於避免誤解或意想不到的後果是非常重要的。

對此，中國駐美大使館指出，華府對中國官員、機構及企業施加制裁，令人質疑這些邀請的誠意與意義。儘管如此，另一名高級國防官員30日表示，5月26日的攔截事件正在「透過適當且既有的外交及軍事管道」解決。

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