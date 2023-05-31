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爺孫戀遺產鬧翻！律師揭「李坤城房產、 黑膠唱片」解方3關鍵

▲李坤城和林靖恩。（圖／翻攝自李坤城臉書）

▲李坤城和林靖恩、李坤城與前妻之子李卓軒。（圖／翻攝自李坤城臉書）

記者崔子柔／綜合報導

音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，他和小40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」受到眾人關注，李坤城兒子李卓軒近日則透過一連串發文針對遺產攻擊林靖恩，雙方鬧得不可開交。律師蘇家宏則說，李家與林靖恩紛爭的3個關鍵因素，主要是房屋及黑膠唱片等歸屬或分配，建議先坐下來好好溝通。

蘇家宏昨晚在臉書發文表示，李卓軒質疑林靖恩跟父親的婚姻關係、遺產歸屬，要尋求法律途徑來解決，但他認為，「關鍵的3個因素讓彼此針鋒相對，但雙方似乎沒有彼此坐下來好好溝通，可惜了」。

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▲李坤城已完成海葬。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

▲李卓軒替李坤城完成海葬。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

蘇家宏提出下列3個關鍵：

一、雙方是否是夫妻

爺孫相戀10年，外人看起來就像夫妻，在人生的最後階段才辦理結婚，讓兒子懷疑是為了房產才辦理登記，質疑結婚的真實性。
法院通常看在結婚契約簽屬與辦理過程中，男主角是否有結婚的意思表示與行為能力。

二、房屋是否有贈與

夫妻贈與免贈與稅，更免除土地增值稅，夫妻身分只是減少移轉的「成本」，更重要的是，房產贈與如果合法，房子就是女主角的。至於使用方式，房子可否維持之前的使用方法，可以彼此討論。

三、黑膠唱片等該怎麼分配

男主角所珍藏的黑膠唱片有相當的歷史價值，還有其他名下的財產權利等等，這屬於男主角的遺產，是由配偶與兒子共同繼承，彼此也應該找適當時間溝通分配。

「其實，如果男主角提早規劃好一切，就可以運用法律來保護最愛的兩個人，不需要彼此上法院讓法官決定」蘇家宏指出，夫妻之愛和父子之愛都很可貴，丈夫會想給妻子安全的保障，父親則會想把一生成就傳承給兒子，「妻子與兒子解讀不同，只好對簿公堂，因為彼此追求的最佳結果不同。到目前這個階段，還是建議要溝通協商才是上上策，希望夫妻的愛以及父子的愛都可以成全」。

▼林靖恩與李坤城交往十年。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

▲李卓軒透露林靖恩現在精神狀況不穩定，擔心李坤城生前累積的文化資產遭破壞。（圖／翻攝自FACEBOOK／李坤城）

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