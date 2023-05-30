長榮航空、Kingston跨界合作！體驗「金士頓星艦35號」抽機票

▲長榮航空與國際知名記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓合作規劃特色展間，以實體皇璽桂冠艙座椅並搭配機窗設計，展現長榮航空各項服務特色。（圖／長榮）



記者李宜秦／台北報導

全球前三大資通訊展覽COMPUTEX台北國際電腦展，2023年全面實體回歸，5月30日至6月2日於南港展覽一館及二館展出，長榮航空此次與全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓合作。若參與「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動，即有機會獲得長榮航空台北出發至亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票以及Kingston金士頓所提供之現金和禮品等獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年是長榮航空加入星空聯盟十週年，這十年來長榮航空努力布局歐美航網，並運用盟航遍及世界184個城市超過1,200條航線，開拓全世界的市場，有利於增進台灣與世界各地經貿往來。

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此次COMPUTEX台北國際電腦展吸引400家來自22個國家之新創企業參展，公司特別運用這次的機會與全球市占第一記憶體模組與通路SSD品牌Kingston金士頓共同合作，在國際會展中增加曝光度，爭取國際商務的潛在市場。

除了「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動外，長榮航空與Kingston金士頓共同在君悅飯店規劃特色展間，Kingston金士頓特別邀請海內外通路商、代理商、媒體等合作夥伴前往體驗，由長榮航空以實體客艙座椅並搭配機窗設計，展現長榮航空各項服務特色。

現場陳列Kingston金士頓旅遊相關產品，打造出雙方在日常工作、旅遊娛樂、企業經營和未來智慧生活，提供無處不在的服務理念，充分將Kingston金士頓產品及運用作最佳的詮釋。