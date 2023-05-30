本土連鎖咖啡龍頭吐司發霉　妹子吃到黑點作嘔！業者：最近比較忙

▲路易莎吐司發霉。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

本土連鎖咖啡龍頭路易莎近日遭消費者指控，吐司有大面積發霉，業者回應稱「最近比較繁忙」造成疏忽，願意補償並退款。多數網友則無法接受這樣的品管，認為吐司發霉程度嚴重，「沒發現真的有點扯」。

一名女網友昨（29）日在Dcard發文指出，她時常到路易莎消費，28日下午5時許點了一份60元的蜂蜜法式吐司，因為趕著上班，拿了就像平常一樣直接開始吃，但越咬越覺得味道不對勁。

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原PO發現異常後，將裝吐司的紙袋打開查看，沒想到竟然發現吐司有「大量黑點」，讓她瞬間作嘔「雖然店家有誠意退費，但這發霉程度實在是...」。圖片中可見4個明顯黑點，原PO也說「原本黴更多，是我跟家人輪流確認時摳掉一些了」。

▲業者回應。（圖／翻攝自Dcard）



文章中並未提及是哪間分店，而原PO貼出她事發後到店家Google評論的截圖，「買了不下20次的法式蜂蜜吐司！我本人竟然快吃完了才發現這些驚喜？實在是不知道要說什麼，祝福我腸胃沒事」，店家也回應，「真的非常抱歉，今天夥伴們在出餐時未能注意品項狀況，最近比較繁忙，未來在食品保存上會更加注意謹慎，可以的話讓我們補償並且退款給您，謝謝您的聯繫，也再次抱歉，謝謝」。

文章曝光後，吸引超過一千名網友按讚，紛紛留言表示，「這不是忙能疏忽的事吧，我以前還買過過期的整盒提拉米蘇，走回去的路上看一眼標籤發現的」、「這種程度沒發現真的有點扯」、「真的是分店問題，我們這個區完全沒有出現過發霉！！完全遵守標記日期、先進先出」、「我之前在別間路易莎遇過，我點鮪魚風味三明治，要吃的時候發現發霉，也是很明顯的」、「坦白說做餐吧的不會不注意到食材問題，所以不可能是他沒注意到，百分之百就是懶得換，因為這麼明顯不可能眼瞎」。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

