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5億高中生案　廣告導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲賴姓高中生墜樓案因案情離奇，引起社會關注。（圖／律師提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中18歲賴姓高中生獲贈5億房地產，卻在登記結婚2小時後墜樓身亡，引發各界關注。對此，廣告導演梅鎧炎坦言曾跟賴家承租車位10年以上，跟賴家人多有接觸，直言賴姓高中生就是孝順又傻傻的孩子，希望檢警加油，找出賴姓高中生的死因。

梅鎧炎28日透過直播表示，賴姓阿公將台中某捷運站附近一塊價值至少1億元的地作為停車場，空間可以停放約20輛汽車，他也是其中的租戶。然而，停車場的門經常損壞，導致有外車進入偷停，加上他的後車廂玻璃被砸破，還因此跟賴阿公爭論，但對方擺出「不爽就別租啊！」的態度，讓他氣到想翻桌。

梅鎧炎說，賴阿公的脾氣暴躁又不禮貌，因此許多租客都不太喜歡他，可以推斷與阿公長期合作的夏姓地政士也多少有不滿，但一切還是要等檢調釐清。另外，賴阿公收租都一定要現金，他過去多次上門繳交停車費，也與賴姓高中生、賴母有過接觸。

▲▼廣告導演梅鎧炎。（圖／翻攝梅鎧炎的We Media　YouTube）

▲廣告導演梅鎧炎。（圖／翻攝梅鎧炎的We Media　YouTube）

他直言，賴姓高中生品行不壞，也很有禮貌，10多年來從小看到大，知道賴生就是個傻孩子，也深怕對方長大會被欺騙；賴母則是個普通人，絕非什麼厲害的狐狸精或壞人，兩人不會經手賴阿公的錢，每次收租若阿公不在，母子兩人都會請他晚點再來繳費。

梅鎧炎指出，賴姓高中生絕對不是同性戀，過去遇到不知如何處理的事情都會嗯嗯帶過，沒想到結婚兩小時後就身亡；事發後，他有打電話關心賴母，但對方的狀態不太好，希望能透過自己小小的力量讓案情水落石出，也幫檢調單位加油，「我要知道小賴他真正的死因，他生前的2個小時到底發生了什麼事？相信許多小賴的同學或朋友也和我一樣會想知道真正的答案」。

梅鎧炎表示，他希望能讓賴母歸化為中華民國的國籍，「讓一個飄泊又破碎的心能有一個安身立命之處，畢竟…她…夠可憐的了！再多的錢也換不回小賴的命。」

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