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投入旅宿業有補助領！失業改做房務、清潔員「1年最高獎助15.6萬」

▲▼交通部、勞動部、教育部推出補助方案改善旅宿業缺工。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部、勞動部、教育部推出補助方案改善旅宿業缺工。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎衝擊，旅宿業人力在近兩年大量流失，交通部、勞動部、教育部均推出為期一年的補助方案，盼能補足旅宿業人力缺口。交通部觀光局針對旅宿業者每月補助5000元，勞動部針對失業勞工投入旅宿業每月最高補助1.3萬元，教育部則針對從事旅宿業暑期職場體驗的學生每月補助3000元。

觀光局長張錫聰表示，疫情前來台國際旅客平均停留天數6.2天，因此旅宿業量能不足對於觀光衝擊嚴重，觀光局自4/1起推出「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，只要4/1起雇用任滿六個月者可申請補助金，10/1開放透過台灣旅宿網線上平台申請。

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補助對象為營業中且最近三年未經處分停止獎助或補助的合法旅宿業者，補助條獎勵有「新房務、清潔人員」的旅宿業者，每人每月5000元，最多補助12個月，且員工月薪最低需達3.3萬（北北基、新竹縣市、桃園市）及3.1萬（其他地區及離島），最高可補1.6萬人，現有缺工規模約1.2萬人。

交通部次長陳彥伯表示，觀光局補助計畫從4月中到現在已完成1000多筆媒合，而房務人員職缺約3500餘人，一個月就填補三分之一的職缺。

勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，補助2萬人，補助對象為一般身份失業或特定對象（中高齡、二度就業、高齡者）身份失業勞工等人，可適用旅宿業新聘的房務、清潔人員。

一般身份失業勞工若成為新聘房務或清潔人員，每人每月獎勵6000元，偏遠地區再加3000元。特定對象身份失業勞工部分，全時工作者每人每月獎勵1萬元，偏遠地區再加3000元；部分工時者每人每月獎勵5000元，偏遠地區再加1500元。等於一名勞工每月最高可領1.3萬、一年可領15.6萬。

勞工可過台灣就業通查詢職缺，再經公立就業服務機構推介媒合，媒合且就職成功並符合條件者，就可領取補助。實施日期為今年6/15起至明年6/30，可回溯至今年5/1起。

教育部則推出「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗方案」，針對暑期從事旅宿業的大專院校本國學生及僑外生，只要工作滿一個月，職場體驗時數每月達80小時以上，每月每人補助3000元；職場體驗時數每月達160小時以上，每月每人補助000元；偏遠地區再加3000元。

學生可透過教育部青年署職場體驗網線上申請期程，6/1起開放旅宿業者刊登職缺，6/9起開放學生投遞履歷，實施日期自今年6/15到9/15，可回溯至6/1。

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