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她買回家才發現「防盜扣還在」　全場傻了：第一次看到豆漿也要鎖

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO回家後才發現豆漿的防盜扣還在。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

有些店家為了避免商品失竊，會在上面加裝防盜扣。一名女網友透露，最近去賣場購買豆漿，結果帶回家才發現上面的防盜扣竟然沒有拆除，不知道是否要拿回去歸還，擔心收銀員會因此賠錢。文章曝光後掀起討論，但讓許多人震驚的是，「現在連豆漿都要鎖？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，每次結帳的時候，都會注意收銀員的動作，但近日去消費時，因為不小心閃神就把「防盜扣」帶回家了。從照片中也看到，她購買了家庭號的豆漿，瓶身把手上確實還綁著一個防盜扣，並沒有被店員拆除。

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原PO表示，自己離開店家時，防盜警報沒有提醒，所以當下沒有發現，事後回家才發現，查看發票確認店員真的已經收錢，猜測可能是店員消磁後忘了拔掉，或是防盜系統壞掉了。現在讓她煩惱的是，「這（防盜扣）該拿回去還？還是可以自己拿剪刀剪了丟掉？」不確定如果沒有歸還防盜扣，是否會害店員賠錢，也無奈嘆道「58塊的豆漿也要鎖」。

文章曝光後，不少人都建議歸還比較好，「還是拿回去比較保險」、「可以拿回去請他們處理，自行剪掉會響警報」、「拿交易明細（或app交易紀錄）回去跟店家說吧！這東西也是花錢採購的，還回去比較好」、「下次去消費順便還不就好了」、「要還唷，這是賣場的財產」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

但也有許多網友歪樓回應，「豆漿裡有金條？去買那麼多次，從沒看過商品上有防盜的」、「第一次看到連一瓶豆漿都要鎖防盜的」、「這個也能防盜，這間店也太狂了」、「看來這家有被偷到怕」、「這家店到底經歷了什麼」、「兩個槽點，一個是豆漿也要裝防盜，另一個是這防盜一點也不防盜」、「看來該店失竊率滿高的喔」。

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