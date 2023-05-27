行人地獄現場重畫線　高市府說錢用光了！白喬茵：白目駕駛不等人

▲高雄市議員白喬茵。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨高雄市議員白喬茵指出，其辦公室同仁25日經過楠梓右昌國中旁的超商時，目睹一名國中生被機車撞倒在地、騎士肇逃的事件，她昨（26）日召集交通局回到現場會勘，卻被市府告知「畫標線的錢都用光了」。

「行人地獄又一樁！」白喬茵昨日在臉書發文表示，她早上召集交通局回到現場辦理會勘，觀察車流和行人的交織後，提出在路口設置行人保護時相以及重新規劃行穿線退縮的要求，結果市府竟稱「今年畫標線的錢都用光了」。

▲白喬茵不滿市府回應。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）



白喬茵不滿指出，「請問這什麼意思？難道現在所有危險路口都要等到明年才可以改善了嗎？交通部說好要花費664億改善行人地獄的預算呢？」與會人員則急忙向她解釋，他們會提出追加預算的經費，但要給他們一點時間。

白喬茵無奈嘆，她當然知道公部門走流程需要時間，但是「白目駕駛是不等人的，隨時說來就來」，這件事她一定會繼續追蹤，不讓這些改善行人地獄的經費花得沒效益又不明不白。

白喬茵補充，在楠梓分局、右昌派出所以及附近居民的努力之下，找到撞倒國中生肇逃的嫌疑人了，而她昨日去接小孩放學時，綠燈亮了準備走上斑馬線，結果3台車都急速從她面前過去，「沒有一台禮讓行人，我就這樣不停在路口前進兩步倒退三步，以為自己在跳恰恰」。

▼白喬茵發文。（圖／翻攝自Facebook／白喬茵）

