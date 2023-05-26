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快訊／4萬YouBike個資外洩　補償方案出爐：受影響者每人賠500

▲▼北市YouBike1.0於12/3全面退場，2.0接棒共享自行車服務。圖為民眾騎乘Youbike2.0自行車畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲YouBike系統日前遭駭客侵入，微笑單車公司公布補償方案。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

YouBike日前爆出個資外洩，全國超過4萬人個資遭竊，台北市交通局勒令業者要在26日提出補償方案、資安防護改善計畫。對此，微笑單車公司26日下午宣布，補償方案為「提供相關會員每人500元的YouBike 2.0騎乘券」，目前騎乘券機制已進行開發中，將於112年9月份可上線使用。

微笑單車公司表示，已用簡訊通知會員留意，並完成全會員修改密碼強度規則及新增防堵機器人之驗證功能，抵禦駭客再次登入。且基於重視會員權益、積極防堵詐騙，擴大盤查範圍，除了在官網等自媒體露出公告訊息提醒會員外，5月24日也在媒體刊登事件說明與會員提醒，並發送提醒簡訊給「近一年有騎乘YouBike會員」，留意潛在詐騙風險。

微笑單車公司說，系統也依照本公司已通過驗證之ISO27001資訊安全標準及BS 10012個資管理標準，進行全面系統潛在風險盤查，提升資安強化與系統防禦能力。

針對此事件，微笑單車已通報政府機關、通知民眾及提供資訊予檢警調單位進行調查，並將提起告訴，於檢警調單位偵辦應負責之人後，其訴追法律責任。

微笑單車公司表示，本於企業社會責任與道義責任，經擴大盤查後，補償相關會員。補償方案為「提供相關會員每人500元的YouBike 2.0騎乘券」，目前騎乘券機制已進行開發中，將於112年9月份可上線使用。

另外，若有會員遭假冒微笑單車名義進行詐騙的受害民眾，請盡速於5月28日0時前，向警察單位完成報案，並備妥佐證資料（警察單位出具之案件證明單、足證明詐騙時間之通聯記錄或簡訊、詐騙通知內容、匯款憑證或其他憑付資料及其他必要佐證資料），於6月1日起至7日期間，親自到各地微笑單車服務中心申請個案補償。

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