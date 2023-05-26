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YouBike遭駭走4萬人個資　賠償方案今揭曉！

記者黃翊婷／綜合報導

YouBike系統日前遭到境外連線攻擊，全台共有4萬593筆會員帳號資料外洩，其中台北市約有2.1萬筆。台北市交通局會同其他縣市政府，要求業者在26日前提供資訊安全防護改善規劃，以及通案性補償方案，也就是說，未來業者將如何防範駭客、用戶賠償問題，都將在今天揭曉。

▲桃市府交通局指出，針對微笑單車公司通報，YouBike系統系統遭受境外網路攻擊事件，提醒用戶若收到不明簡訊或網址要求匯款，切勿任意點選。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲YouBike系統遭駭客入侵，用戶若收到不明簡訊或網址要求匯款，切勿任意點選。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

微笑單車公司表示，網站在5月17日傍晚6時至晚間10時、21日凌晨2時至5時分別遭到駭客以不同技術手法進行網路攻擊，經阻擋後發現，這些惡意人士從不明來源取得會員的手機號碼以及其他平台的慣用密碼，並用來嘗試登入YouBike會員帳號，全台共計4萬593筆會員帳號遭駭。

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微笑單車公司已在21日關閉會員登入功能，將所有會員強制登出，22日下午3時重新開放登入，若用戶遭到駭客盜取資料，會收到簡訊通知變更密碼，重新登入時必須使用「忘記密碼」功能重新設定密碼。

此外，台北市交通局在接獲通報之後，已於23日邀集消保官、資訊局會同其他縣市政府單位，針對此事件民眾權益受損的部分進行行政檢查，同時要求業者必須在26日前提出各縣市的資訊安全防護改善規劃，以及通案性補償方案。

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