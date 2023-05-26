　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長野殺警案！「議長兒」持霰彈槍殺4人　凌晨落網

▲日本長野一名男子持槍殺人。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本長野一名男子持槍殺人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本長野縣中野市周四（25日）下午發生的刀襲槍擊，疑犯在周五凌晨落網，事件共造成4人死亡。疑兇據傳是市議會議長的兒子，他在當地周五（26日）凌晨2時左右，從藏身與警方對峙的市議會議長寓所步出屋外，凌晨4時半，警方將他拘捕，詳細犯案經過待進一步調查。

據日媒《NHK》、《長野放送》報導，男子25日下午4時許先持刀刺傷一名女子，並在看到警方到場時以霰彈槍反擊，開槍打中2名員警，前後導致4人受傷。其中，中野警察局的員警46歲玉井義樹、61歲池內卓夫，以及一名年約40歲的女子等3人送醫後皆不治，另名傷患處於警方救援不到的地方，情況未知。

▲警方跟兇嫌仍在對峙。（圖／達志影像／美聯社）

警方表示，疑兇藏身的住宅是當地市議會議長青木正道的寓所，而到晚上8時前後，該寓所先後兩次傳出槍聲，至8時半左右，議長的妻子從住宅逃出，並向警方表示，在住宅內被警方包圍的是她的兒子，警方正進行確認；到周五（26日）凌晨零時10分左右，住宅內的另一名女性逃出，兩名女子目前受到警方保護，議長亦安全。

在疑兇落網後，警方證實另有一名被兇徒襲擊受傷的高齡女性死亡。警方初時表示這名傷者是一名男性，由於疑兇持槍和現場傳出聲槍聲而未能將其送院救治。警方一度呼籲現場半徑300米範圍內的居民疏散到一間中學暫避，事件平息後已將避難區域解除。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／上班注意！國1北向「自小客追撞白賓士」　車流回堵1km
民進黨找雞排妹選立委　他揪3條黑歷史：當選民沒道德下限？
今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖曝！平均北北東迴轉　部分直衝台灣
工人用釘槍「氣瓶爆炸」雙腿膝蓋以下全斷　一地碎肉只找回腳掌
礁溪溫泉飯店爆藏針孔！　「飯店千金」出面要求：說清楚是哪一家
夫妻愛愛一直沒懷孕　陸醫檢查驚「老公是女的」
5億高中生之母無國籍滯台12年　3原因兩度返陸卡關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國務院：對世衛不邀台失望　持續支持台灣參與

北京支持駭客攻擊美國基礎設施　五眼聯盟示警

美債危機未解　美股走勢分歧、台積電ADR大漲10%收破百

長野殺警案！「議長兒」持霰彈槍殺4人　凌晨落網

「蜘蛛人」強撐30秒墜樓死！被笑小王偷跑　真相卻翻轉

日本霰彈槍男殺2警1女躲議長家！2女接連逃出　凶嫌疑是議長兒子

俄羅斯IL-20偵察機現蹤外海　日本戰鬥機緊急升空因應

快訊／日本霰彈槍男殺3人躲議長家　1女逃出：裡面還有人

俄羅斯關閉「瑞典駐俄總領事館」　驅逐5名外交官

傳俄軍「風暴部隊」集體投降　突擊排長嗆普丁：把我們當肉屑

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

美國務院：對世衛不邀台失望　持續支持台灣參與

北京支持駭客攻擊美國基礎設施　五眼聯盟示警

美債危機未解　美股走勢分歧、台積電ADR大漲10%收破百

長野殺警案！「議長兒」持霰彈槍殺4人　凌晨落網

「蜘蛛人」強撐30秒墜樓死！被笑小王偷跑　真相卻翻轉

日本霰彈槍男殺2警1女躲議長家！2女接連逃出　凶嫌疑是議長兒子

俄羅斯IL-20偵察機現蹤外海　日本戰鬥機緊急升空因應

快訊／日本霰彈槍男殺3人躲議長家　1女逃出：裡面還有人

俄羅斯關閉「瑞典駐俄總領事館」　驅逐5名外交官

傳俄軍「風暴部隊」集體投降　突擊排長嗆普丁：把我們當肉屑

花蓮市新案單價站上3字頭　中古2~3房親民800萬內可入手

77老大醫師爸曝光！　網讚聲一片「爸爸真的帥很多」

快訊／上班注意！國1北向「自小客追撞白賓士」　車流回堵1km

婚宴龍頭爆欠薪！　林皇宮「離職員工」提告

民代議場聲援被性騷消防員　藍議員氣炸罵：被偷看不一定是對的！

鞋被30歲男偷去打手槍　鄰居媽：年紀小不懂事！結果因1點不起訴

5億高中生墜樓「關鍵空白62分鐘」　2大疑點曝光

皮膚科醫師教「預防＋改善法令紋」6秘訣：體重竟也有影響！

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖曝！平均北北東迴轉　部分直衝台灣

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

快訊／日本霰彈槍男殺3人躲議長家　1女逃出：裡面還有人

日本霰彈槍男槍殺3人！凶嫌疑是議長兒子

長野殺警案！「議長兒」持槍殺4人凌晨落網

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

「觀音踩青龍」畫像在日展出！一票台人瘋了

即／日男「拿霰彈槍」隨機街殺　1女2警死亡

癱瘓12年...他「重新站起來」　最新研究曝

俄軍風暴部隊　傳集體向烏投降

俄偵察機現蹤外海　日戰機緊急升空

俄羅斯宣布　驅逐瑞典5名外交官

美債危機未解　台積電ADR大漲10%收破百

台灣旅行團遊濟州島發生車禍　34人受傷送醫

海灘活春宮！男女激情交疊40分鐘

即／日男「持霰彈槍」擊中4人在逃

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

快訊／全家開出2張千萬發票

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

礁溪飯店爆藏針孔　「飯店千金」出面要求說清楚

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

露營爬山退流行？　網曝2原因

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

好市多推「超酷炫新玩具」　家長也暴動了！

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面