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炸彈虛驚！六福村今起入園要安檢　警出動戒護、機動派出所

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲六福村從今日起入園要接受安檢。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹關西六福村昨(20)日上午收到一封電子郵件表示，在園區內放置6顆遙控炸彈，將於下午1點準時引爆。經過一整日的封園搜查，警方並未尋獲相關爆裂物，證實虛驚一場，今日六福村恢復營運，同時在入園處開始進行安檢。

昨日上午9時20分，新竹新埔分局接獲六福村報案，其網路客服信箱收到一封署名「劉文文」的炸彈恐嚇信件，警方隨即調派新埔分局、刑事警察大隊及相關單位約50餘名警力支援現場，園區同時於11點公佈暫時休園配合巡檢，同時補償遊客每人2張門票。

不少遊客直到被請出來後還不曉得發生什麼事，甚至還在門口癡癡等待1點後開放入園再進場玩。只是昨日地毯式搜索直到下午2點多都還在進行，最後園方決定休園1日，遊客大老遠來卻敗興而歸。

▲▼六福村炸彈入園安檢。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼六福村昨日接到恐嚇信件，緊急休園進行地毯式搜索。（資料圖／記者陳凱力攝）

▲▼六福村炸彈入園安檢。（圖／記者陳凱力攝）

今日六福村恢復正常營業，為確保園區安全，於入園處開始進行安檢，新埔分局也在六福村進行戒護與機動派出所，警方表示，雖然昨日證實是惡作劇、虛驚一場，但為慎重起見，入園遊客由園方進行逐一安檢，警方會在六福村外圍持續進行戒護，並派遣機動派出所，目前戒護及安檢的時程未定，會尊重園方需求。

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼六福村炸彈安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲雖然昨日傳出有炸彈恐嚇信件，但今日依然有遊客進場。（圖／記者陳凱力翻攝）

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