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沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套「別用電視登入」原因曝

▲Netflix表示目前沒有計畫跟進廣告版低月費制度。（圖／路透）

▲Netflix為了減少虧損，近來致力於打擊寄生帳號。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

影音串流平台Netflix年初在全球紛紛進行「寄生帳號」的打擊，如今已經蔓延到台灣，Netflix昨（24）宣布，與同住者以外的人共用帳戶，每個月需要多付100元，就有網友分享3種「不被判斷為非同住者」的方法，並實際詢問客服人員，建議用戶不要用電視登入，僅使用「行動裝置」的人是不受影響。

有網友在Dcard上發文，看到消息很慌張，爬文以及詢問客服，整理出3個解決辦法。第一點就是直接取消訂閱，或是自辦帳號認命付錢，第二種是找同住者共享帳號，每月花100元觀看。

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最後一種方法是「所有使用者都不要用電視登入Netflix」，原PO詢問客服人員，如何在不同IP的情況下，登入行動裝置或電視，不會被認定為寄生帳號？客服人員回應「若您是使用手機、電腦觀看，是不會有任何影響，只要裝置連上與這部電視相同的網路，系統就會自動將這些裝置設為您的Netflix同戶裝置」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO詢問客服人員。（圖／翻攝自Dcard）

客服人員接著提到，若經常出差或是有第二個家，觀看Netflix只需要每個月一次使用手機裡的APP，連接上主要位置的網路，到第二個家時，重複同樣的動作，連接第二個家的網路，就可以順利觀看了。

原PO表示，「首先，官方抓非同住者的方式，是透過是否有定期跟『同戶裝置』連接上相同IP作為判斷依據」，若其中一名使用者把電視設為同戶裝置的話，「其他使用者就要定期去他家連WiFi了」，不過，使用「行動裝置」的用戶是不受影響的，例如手機、平板、電腦，「只要大家都不在電視上使用Netflix，就可以繼續正常使用」。

►點我看Netflix新制度！

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