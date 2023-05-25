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大陸 大陸焦點 特派現場

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

香港近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。（翻攝自hk01）

▲香港近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

天氣逐漸炎熱，大家也開始越穿越清涼，路上風景也越來越好看，近日就有一名長髮正妹身穿辣裝，在香港地鐵各站牌打卡拍照，一系列性感照片曝光，隨即掀起大票網友討論。

近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。（翻攝自hk01）

▲近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。

香港社群上最近瘋傳一系列地鐵性感照，只見一名長髮正妹穿著清涼，上半身穿上超緊身白色吊帶背心，胸前還有低胸綁帶設計，加上下半身穿著超短熱褲，穠纖合度度姣好身材，一覽無遺，讓人雙眼大吃冰淇淋。

近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。（翻攝自hk01）

▲近日一名長髮正妹身穿辣裝，掀起討論。

只見正妹在地鐵不同站別打卡拍照，一轉身超短熱褲還掉出半顆蜜桃臀，走在街上令人側目，照片一曝光，更讓大票網友看得血脈賁張。

該系列照片曝光後，被轉發至社交網與討論區掀起討論，不少網友看得津津樂道，表示喜歡她的圓潤身材，但也有部分網友認為，以這身性感打扮現身公眾場合不雅觀，另外也有網友猜測該正妹不是香港人，外貌打扮疑為中國人。

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