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五月就飆高溫！熱傷害嚴重恐致命　補水不夠謹記三招避中暑

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲日頭赤炎炎，出門在外需慎防中暑。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

日頭赤炎炎！才五月氣溫就狂飆，尤其台灣氣候悶熱潮濕，每到夏天就會讓人渾身不舒服，更有可能導致身體無法正常調節高溫，造成熱傷害等情形，其中以「中暑」最為嚴重，若處理不當，恐導致器官衰竭，中暑的死亡率甚至可能超過30%，超驚人的數字不可不慎，夏天到了要預防熱傷害有三招必須牢記！

▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

衛福部國健署就表示，造成熱傷害主因就是因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，其症狀為大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白⋯⋯等，預防熱傷害須謹記第一招：保持涼爽，穿著輕便、淺色、透氣及抗UV的衣物；第二招：補充水分，無論活動程度如何，都需適時補充水分與電解質，以防脫水，並且避免含酒精的飲品；第三招：室內活動時應提高警覺、保持場所通風涼快，切勿在過於悶熱的環境下活動。

而熱愛戶外運動、旅遊或是工作長時間需待在戶外的人更須特別留意，除補充水分外，補充電解質更是不可少，當人體在劇烈運動大噴汗的時候，身體不僅流失水分，鈉離、子氯離子、少量的鉀和鈣等電解質也會隨著汗水排出，會產生體內電解質失調的狀況。

電解質失衡可能導致全身無力、脫水、心悸等症狀，因此人體需保持電解質正常濃度，攝取含電解質的運動飲料可以平衡身體狀態，泰山塩質擔當就富含多種礦物質可以快速補充電解質，減緩大量流汗過後的疲勞，衛福部國健署亦建議攝取時間點應於運動中、後間隔20分鐘，每次100～150ml分次少量飲用。

▲▼ 泰山。（圖／品牌）

▲泰山塩質擔當電解質補給飲料。（圖／泰山提供）

當電解質失調時可以攝取運動飲料來調節失衡狀況，運動飲料市面上有百百種但能量補給大不同，塩質擔當運動飲料特別的是添加了來自日本宮古島的雪塩富含多種礦物質，不僅隨時補充電解質，更有塩分補給；塩質擔當目前也推出兩種受歡迎的口味，海鹽檸檬添加優利卡檸檬，微微酸甜滋味讓人難以抗拒；海鹽荔枝口味則有滿滿清甜荔枝香氣，清甜滋味帶點海塩微鹹感，口感超迷人！

日本宮古島雪塩更獲金氏世界紀錄礦物質含量世界第一，且塩質擔當電解質補給飲料也符合台灣低鈉標準，在日常間給你「塩質滿分」的強力補給，對抗炎夏酷暑更easy。

夏天來臨，迫不及待想要衝出門感受熱烈的豔陽，但玩得盡興也要先做好防中暑準備，別讓熱傷害危機破壞盛夏出遊興致，泰山塩質擔當電解質補給飲料先備齊，無論去到哪裡都可以隨時補充電解質，清涼解暑玩更high。

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關鍵字：

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